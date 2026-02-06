Famiglia nel bosco, le ultime notizie sui figli: "Possono incontrare separatamente Nathan, zia e nonna"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La madre e la sorella di Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, sono arrivate a Vasto, accolte da Nathan Trevallion. Dopo un lungo viaggio dall’Australia, le due donne sono riuscite a riabbracciare i loro nipotini. Da quanto emerso resteranno in Abruzzo almeno fino a fine mese, e hanno concordato con i responsabili della casa famiglia due visite alla settimana con i bambini. Secondo il sindaco di Palmoli, la zia starebbe valutando di chiedere l’affidamento dei nipotini.

Famiglia nel bosco, nonna e zia dei bimbi a Vasto

Nella giornata di oggi, venerdì 6 febbraio, la madre e la sorella di Catherine Birmingham hanno fatto visita ai loro tre nipotini nella casa famiglia di Vasto dove vivono ormai da mesi.

Arrivate in Abruzzo dopo un lungo viaggio dall’Australia, Pauline e Rachel Birmingham sono state accolte a Vasto da Nathan Trevallion, il papà della “famiglia nel bosco”. Poi la visita nella struttura che ospita i tre bambini.

ANSA

Arrivate in Italia per stare vicino alla loro famiglia, nonna e zia staranno in zona a lungo, almeno fino alla fine di febbraio, secondo quanto riferito dal sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli.

In queste prime settimane alloggeranno nell’abitazione messa a disposizione alla famiglia da un privato.

Due visite a settimana per nonna e zia

Ai microfoni di Storie italiane su Rai1 il sindaco di Palmoli ha detto che nonna e zia hanno concordato con gli assistenti sociali e i responsabili della casa famiglia due visite alla settimana.

Potranno incontrare i nipotini il lunedì e il giovedì: un giorno assieme al papà Nathan Trevallion, l’altro da sole.

Ipotesi affidamento alla zia

Masciulli ha parlato anche dell’ipotesi dell’affidamento dei tre bambini alla famiglia di Catherine Birmingham.

Secondo il sindaco, la sorella della donna, zia dei bimbi, starebbe valutando di chiedere l’affidamento dei nipotini.

La donna resterebbe qua in Italia e diventerebbe responsabile dei bambini, che verrebbero così ricongiunti con la famiglia.

Catherine Birmingham “ostile”

Intanto, in una nuova relazione degli assistenti sociali, la mamma dei tre bambini viene definita ancora una volta “ostile” alle istituzioni che la ospitano.

“Catherine è spesso ostile e squalificante, deride i nostri tentativi di trovare un punto di incontro e le nostre spiegazioni”, si legge nel documento, visionato dal Corriere della Sera.

Secondo gli assistenti sociali, Catherine Birmingham avrebbe espresso la propria contrarietà sia ai vaccini sia all’affiancamento di un’educatrice durante le lezioni ai figli.

Discorso diverso per il marito, Nathan Trevallion, che si sarebbe mostrato più conciliante e avrebbe fatto più volte da mediatore tra la moglie e i responsabili della struttura.