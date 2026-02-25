Famiglia nel bosco, le ultime notizie svelate dal padre Nathan dai lavori in casa all'homeschooling

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nathan Trevallion ha fatto il punto sulle ultime notizie su quello che ormai è noto come il caso della famiglia nel bosco. Il padre dei tre bambini attualmente collocati in una struttura di Vasto, assieme alla loro madre, ha annunciato l’intenzione di rispettare tutte le regole previste in Italia pur di poter tornare a vivere assieme alla moglie e ai figli: “Accetteremo gli standard italiani. Lo farò, che ne sia convinto o no”.

L’annuncio del padre Nathan della famiglia nel bosco

Nathan Trevallion ha concesso un’intervista a La Repubblica nel giorno del suo cinquantaduesimo compleanno. Parlando degli standard previsti in Italia per crescere dei bambini, ha fatto un importante annuncio: “Bisognerebbe cambiare le leggi ma abbiamo deciso che accetteremo gli standard italiani. Lo farò, che ne sia convinto o no”, ha detto, specificando che anche la moglie Catherine è d’accordo.

Nathan ha spiegato: “Il cuore non è cambiato, vogliamo tutti vivere in stretto rapporto con la natura. La mia testa, però, è cambiata. È stato necessario”.

ANSA

Le 3 novità sulla famiglia nel bosco annunciate dal padre Nathan

Il papà della famiglia nel bosco ha confidato che l’intenzione è far ritorno tutti insieme nella casa di Palmoli, sottoponendola a un “progetto di bioedilizia“: “Allargheremo il nostro casolare a Palmoli, ingloberemo un bagno a secco, rifaremo gli infissi. Ci collegheremo alla rete elettrica e a quella idrica”.

A proposito della scuola dei figli, Nathan Trevallion ha annunciato: “Chiuderemo con l’unschooling, l’insegnamento diretto dei genitori. Manterremo la scuola a casa, l’homeschooling, scegliendo un istituto che la offre online”.

La terza mossa annunciata da Nathan Trevallion è l’apertura a ricevere ogni settimana le visite dell’assistente sociale: “Siamo pronti, non possiamo fare diversamente”.

Come stanno i figli della famiglia nel bosco nella struttura di Vasto

Nathan Trevallion, attualmente, vive lontano dalla moglie e dai figli, collocati in una struttura di Vasto.

“Sono tristi dal primo giorno. E dal primo giorno mi dicono che vogliono venire a casa, questa casa, il posto della nostra anima”, ha detto il padre a proposito dei suoi tre bambini.

Cosa pensa Nathan Trevallion della società attuale

Nel corso dell’intervista, il padre della famiglia nel bosco ha anche spiegato il suo punto di vista sulla società attuale: “I ragazzini mangiano cibo spazzatura e stanno davanti a uno smartphone tutto il giorno. Droga, violenza… Ho vissuto in Olanda, in Francia, in Indonesia. Sono stato chef, operaio, boscaiolo. Sono scappato da quella vita e adesso voglio solo vivere nel bosco di Palmoli con la mia famiglia”.