Famiglia nel bosco, le ultime notizie svelate dal sindaco di Palmoli e dallo psichiatra Cantelmi

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Le ultime notizie sulla famiglia nel bosco sono state rivelate da Giuseppe Rosario Masciulli, sindaco di Palmoli, e Tonino Cantelmi, psichiatra e consulente della difesa. Il primo cittadino ha, infatti, annunciato grandi passi in avanti per il progetto della casa nel bosco e per la scolarizzazione dei tre bambini con la richiesta da parte di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham di collaborare alla redazione di un programma didattico per la scuola parentale. “C’è un’apertura totale da parte della famiglia”, ha dichiarato. Tonino Cantelmi ha, aggiunto, che tutti stanno giungendo verso un obiettivo condiviso.

Il progetto della casa, le novità sulla famiglia nel bosco

Nella puntata del 27 marzo di Storie Italiane, il sindaco di Palmoli ha annunciato le ultime novità sulla famiglia nel bosco.

“Per quanto riguarda la casa di proprietà, la famosa casa nel bosco, si sono intensificati i rapporti tra il nostro ufficio tecnico e l’architetto nominato dalla famiglia per la predisposizione del progetto”, queste le parole del primo cittadino.

ANSA

Giuseppe Rosario Masciulli ha rivelato che si stanno predisponendo gli ultimi atti per gli enti sovra comunali ed a breve si dovrebbe arrivare alla presentazione del progetto presso l’ufficio urbanistica.

Inoltre, ha aggiunto che Nathan Trevallion e Catherine Birmingham hanno, attraverso i propri legali, chiesto l’affidamento e messa a disposizione del fabbricato di proprietà del comune.

La scolarizzazione dei bambini

Anche in merito alla scolarizzazione dei bambini della famiglia nel bosco, ci sono novità.

A Storie Italiane, il sindaco di Palmoli ha rivelato che i due genitori hanno chiesto di collaborare alla redazione di un programma didattico per la scuola parentale e la possibilità di accedere al doposcuola comunale per 2-3 giorni a settimana per favorire la socializzazione.

“C’è un’apertura totale da parte della famiglia e saranno prodotti atti ufficiali per la magistratura così da favorire il ricongiungimento familiare nel più breve tempo possibile”, le parole di Giuseppe Rosario Masciulli.

Le parole di Tonino Cantelmi

Tonino Cantelmi, ospite della puntata del 27 marzo di Storie Italiane, ha commentato le novità sulla famiglia nel bosco.

Il consulente della difesa ha spiegato che “è stato un percorso di grande accoglienza di Catherine anche da parte nostra, lavorando e mettendo in gioco anche competenze educative e psicologiche”.

“Stiamo tutti giungendo verso un obiettivo condiviso. Tutti stanno lavorando alacremente per ricongiungere questa famiglia. Riconosciamo anche la bontà di questo cammino che si sta facendo”, ha spiegato.

Infine, Tonino Cantelmi ha voluto sottolineare che “non tutto è attribuibile a Catherine e stiamo cercando di restituirle la giusta dignità”.

Il trauma per l’allontanamento

Come riporta Fanpage, Tonino Cantelmi e la psicologa Martina Aiello, periti della difesa della famiglia nel bosco, hanno spiegato in una relazione che l’allontanamento di Catherine Birmingham dalla casa famiglia dove viveva con i suoi figli ha determinato conseguenze sotto il profilo psicologico.

Secondo la relazione “si è verificato un ulteriore e profondo strappo all’interno di un tessuto affettivo, emotivo e relazionale già gravemente lacerato, aggravando il danno psicologico che i minori aveva subito a seguito dell’avvenuto sradicamento dal loro contesto affettivo ed ambientale”.

Inoltre viene contestata la distanza da parte dell’assistente sociale e della sua collega coordinatrice per l’intera durata dell’addio.

In questo modo, secondo Tonino Cantelmi, non ci si è accorti del ruolo decisivo di Catherine Birmingham: “Sarebbe stato estremamente utile (oltre che metodologicamente corretto) per l’assistente sociale assistere da vicino in modo da acquisire diretta conoscenza della capacità della madre di supportare, contenere e rassicurare i minori”.

Infine, nella relazione viene spiegato che l‘allontanamento improvviso della madre ha rappresentato per i tre bambini “un evento traumatico di eccezionale intensità, inserito in un quadro di sofferenza già marcato e preesistente”.