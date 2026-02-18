Famiglia nel bosco, lettera della madre contro assistenti sociali e struttura: "Bugie, bimbi traumatizzati"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Catherine Birmingham, la madre di quella che è ormai conosciuta ai più come la famiglia nel bosco di Palmoli, ha scritto una lettera in cui si è sfogata contro gli assistenti sociali e la struttura di Vasto che ospita lei e i tre figli. “Ho dovuto guardare la completa distruzione, il trauma e l’ansia costante crescere nei miei figli, ogni giorno per quasi tre mesi”, si legge nella missiva, in cui la donna ha anche sottolineato le “bugie” che sarebbero state dette sul suo conto.

La lettera della madre della famiglia nel bosco

Catherine Birmingham ha scritto una lunga lettera indirizzata a Maria Luisa Palladino e Marika Bolognese, tutrice e curatrice nominate dal tribunale.

Nella missiva, depositata nel fascicolo giudiziario e pubblicata in esclusiva da Il Centro, la madre della famiglia nel bosco si è sfogata contro gli assistenti sociali che da tre mesi si stanno occupando dei tre figli nella casa famiglia di Vasto.

ANSA

Le accuse della madre della famiglia nel bosco

Nella lettera si legge: “Ho dovuto guardare la completa distruzione, il trauma e l’ansia costante crescere nei miei tre figli, ogni giorno per quasi tre mesi. Le stesse persone che avrebbero dovuto proteggerli dal male stanno attivamente supportando tutto questo”.

Catherine Birmingham ha scritto ancora sui figli: “Le loro richieste d’aiuto sono state ignorate, liquidate, non credute e non è stata intrapresa alcuna azione in loro favore. Invece sono stati dati in dono zucchero, istruzione e siringhe”.

La donna si è lamentata delle “bugie sul fatto che non mi sarei impegnata ad avere un insegnante quando ce ne andremo e che sarei d’accordo con le bugie e le informazioni distorte e ingannevoli diffuse da questa struttura”.

Nella lettera Catherine Birmingham ha fatto riferimento all'”angoscia dei figli”, al loro stato d’ansia a causa della “separazione forzata” dai genitori e ha accusato gli assistenti sociali di “avergli mentito” e di aver “usato adolescenti per bullizzarli“.

L’appello di Catherine Birmingham

La lettera scritta dalla madre della famiglia nel bosco contiene anche un accorato appello.

Le sue parole: “I bambini devono essere immediatamente restituiti alla madre e al padre, dove possono iniziare a guarire da questo stato incredibilmente traumatico che tutti e tre vivono ogni giorno”.