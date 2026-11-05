Famiglia nel bosco, lettera di Nathan e Catherine al giudice della Corte d'Appello "scritta col cuore in mano"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori dei bambini della cosiddetta famiglia nel bosco, spingono per poter tornare a vivere con i propri figli. Lo fanno attraverso una lettera indirizzata ai giudici, una missiva in cui hanno provato a far valere le ragioni della loro battaglia legale con l’obiettivo di ottenere quanto prima il ricongiungimento familiare. Il loro legale, Simone Pillon, parla di un documento “scritto col cuore in mano a chi deve decidere della sorte dei loro figli e della loro famiglia”. Si attende la pronuncia della Corte d’Appello, chiamata a stabilire il futuro dei tre bambini.

La lettera di Nathan e Catherine ai giudici

Una lettera scritta a mano, con l’obiettivo di raccontare le proprie ragioni e chiedere il ricongiungimento familiare. È il documento che Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della famiglia nel bosco, hanno deciso di presentare alla Corte d’Appello dell’Aquila, chiamata a pronunciarsi sul reclamo contro il provvedimento che ha disposto l’allontanamento dei loro tre figli.

Il manoscritto è stato depositato agli atti insieme al reclamo di 66 pagine presentato dall’avvocato Simone Pillon, difensore della coppia anglo-australiana. Al centro delle richieste ci sono il ritorno immediato dei bambini nella casa di Palmoli e la ripresa dell’istruzione parentale, con insegnanti messi a disposizione dal Comune.

ANSA

Nathan e Catherine avrebbero preferito raccontare direttamente la propria situazione davanti ai magistrati, ma la richiesta di un’udienza in presenza non è stata accolta. Il reclamo è stato quindi esaminato attraverso un’udienza cartolare e la decisione della Corte è attesa nelle prossime settimane.

“Scritta col cuore in mano”, le parole di Pillon

In un video, l’avvocato Pillon ha spiegato che la lettera inviata ai giudici è stata scritta “col cuore in mano“, ma non ha reso noti i contenuti. Ha però fatto intendere il carico emotivo della missiva, in quanto ricca di richieste di “due genitori che da un anno hanno i figli lontani da casa”.

“Una lettera a chi deve decidere della sorte dei loro figli e della loro famiglia”, ha spiegato Pillon, sottolineando il valore del documento.

Il legale ha anche criticato il respingimento dell’udienza in presenza dei propri assistiti, sostenendo che in vicende così delicate sia fondamentale consentire ai giudici di incontrare personalmente i genitori. Secondo Pillon, affidarsi esclusivamente agli atti scritti rischia di trasformare una valutazione profondamente umana in un procedimento burocratico.

Un anno lontani da casa

Intanto si avvicina l’anniversario dell’allontanamento da casa dei tre bambini. Dal 25 novembre 2025, infatti, i piccoli non vivono più con i genitori e sono stati affidati ai servizi sociali in casa famiglia. E mentre all’interno sono in una bolla, fuori i genitori si sono fatti sentire e proseguono la propria battaglia per ottenere il tanto agognato ricongiungimento familiare. Ma non senza problemi.

Diversi, infatti, nei mesi, sono stati gli ostacoli affrontati dai Trevallion-Birmingham, con la coppia anglo-australiana che ha provato a far valere le proprie ragioni e le proprie richieste. Alcune sono state accolte, altre invece respinte. Tra la famiglia e i giudici, tramite i servizi sociali, sono stati trovati punti di incontro.

Di recente è stata presa la decisione del ritorno a casa dei tre bambini nel weekend, mentre durante la settimana Nathan e Catherine hanno ottenuto due incontri pomeridiani, di cui uno in una struttura protetta. Incontri che, a detta di Pillon, “vanno benissimo”.

Motivo per il quale il legale ha chiesto nuovamente il ricongiungimento, facendo leva anche sulle valutazioni della Neuropsichiatria infantile, sulla regolare frequenza scolastica dei bambini e sull’andamento degli incontri.