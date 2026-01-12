Famiglia nel bosco, Lidia Camilla Vallaloro sarà la maestra per aiutare i bambini in comunità

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sarà Lidia Camilla Vallaloro la maestra incaricata dell’istruzione dei figli della famiglia nel bosco. “Gli insegnerò a leggere e scrivere”, ha detto ai microfoni di Dentro la notizia. Il suo lavoro avrà inizio a partire da martedì 13 gennaio. Vallaloro è un’ex insegnante di Vasto in pensione.

La maestra dei figli della famiglia nel bosco

Ai microfoni di Dentro la notizia parla Lidia Camilla Vallaloro, l’insegnante incaricata all’insegnamento per i figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.

La donna ha ricevuto richiesta dalla preside, e alle telecamere del format condotto da Gianluigi Nuzzi racconta: “Ho parlato con la preside che mi ha chiesto questo favore. Se si possono aiutare delle creature, si fa“.

“Quando ci sono dei bambini, si cerca di aiutarli”, continua. Ai figli di Catherine e Nathan insegnerà “a leggere e scrivere” perché “è quello che so fare”.

In questo modo si passa a un livello successivo allo scoglio sull’istruzione da impartire ai tre bimbi. Esclusa l’ipotesi di un loro ingresso a scuola, la maestra avrà accesso alla casa famiglia di Vasto. “Inizierò domani”, spiega la donna, riferendosi al 13 gennaio.

L’ipotesi dell’allontanamento di Catherine Birmingham

Il 10 gennaio Il Messaggero ha parlato dell’ipotesi concreta di un allontanamento di Catherine Birmingham dalla casa famiglia di Vasto e quindi dai suoi figli, in quanto la donna “rifiuta di trovare la quadra per il bene dei bambini”, come ha riferito la tutrice Maria Luisa Palladino a La vita in diretta.

A questa ipotesi si è opposta Marina Terragni, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, che considera il possibile allontanamento “un ulteriore trauma per i minori”.

Le nuove dichiarazioni del sindaco di Palmoli

Il 12 gennaio le telecamere di Storie Italiane hanno raggiunto Giuseppe Masciulli, sindaco di Palmoli, dopo le dichiarazioni rilasciate da Nathan Trevallion a La Stampa. È venuto fuori, infatti, che uno dei figli avrebbe rotto alcune cose che fino a quel momento amava e che tra i tre bambini si verificherebbero momenti di tensione.

Secondo Masciulli i bambini starebbero “vivendo un trauma” dopo essere cresciuti in una famiglia con abitudini particolari. Una novità, questa, che starebbe disorientando i piccoli.