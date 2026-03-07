Famiglia nel bosco, lite tra Nathan e Catherine dopo l’ordinanza ma lui continua a difendere la moglie

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La vicenda della famiglia nel bosco ha visto sorgere tensioni all’interno della coppia. L’ordinanza del tribunale per i minorenni dell’Aquila, che ha disposto il trasferimento dei tre figli di Nathan e Catherine in un’altra comunità educativa e l’interruzione della convivenza con la madre, ha provocato una dura discussione tra i due genitori.

Discussione fra Nathan e Catherine

La coppia è già provata da mesi di tensioni. Da ultimo Nathan, secondo quanto riportato anche dal Messaggero, prova un senso di scoramento: “Provo un senso di frustrazione, percepisco questa misura come un’ulteriore punizione immeritata“.

Nel confronto con la moglie, l’uomo avrebbe lasciato emergere la convinzione che parte della situazione sia legata anche all’atteggiamento di Catherine.

La tensione tra i due genitori, riporta il quotidiano, sarebbe emersa con forza proprio dopo la comunicazione dell’ordinanza, dando vita a discussioni descritte come particolarmente accese.

I report degli educatori su Catherine

Nel provvedimento del tribunale vengono citate diverse relazioni redatte dagli educatori della comunità che ha seguito i bambini negli ultimi mesi.

Secondo questi report, Catherine viene descritta come una figura spesso oppositiva rispetto al lavoro educativo svolto con i minori. Gli operatori parlano di una presenza molto costante nella quotidianità dei figli, talvolta considerata invasiva.

La donna, secondo le relazioni, interverrebbe frequentemente nelle attività scolastiche e nell’organizzazione della giornata dei bambini.

In uno dei passaggi citati si legge che Catherine sarebbe “spesso ostile e squalificante“, arrivando a deridere i tentativi di dialogo con gli operatori della struttura.

Diverso il quadro tracciato nelle stesse relazioni per Nathan: il padre viene descritto come una figura più collaborativa e disponibile al confronto con la comunità educativa. Gli educatori sottolineano il suo atteggiamento incoraggiante nei confronti dei figli e il contributo nel mantenere un clima familiare più sereno.

Tra gli episodi citati nei report ci sarebbero anche divergenze tra i genitori sui vaccini dei bambini. Secondo quanto riportato, la somministrazione sarebbe stata possibile grazie alla collaborazione del padre.

Nonostante le tensioni Nathan difende Catherine

Quello che è successo non è, naturalmente, una rottura fra i coniugi ma una normale discussione alimentata dalle tensioni accumulate negli ultimi mesi. Entrambi sono consapevoli delle loro differenze caratteriali e del fatto di aver affrontato la situazione con approcci diversi. La pressione della procedura giudiziaria ha finito per amplificare queste divergenze.

Nonostante la lite e le tensioni, Nathan continua comunque a difendere Catherine su un punto importante: secondo lui, infatti, le valutazioni sull’atteggiamento della moglie non sarebbero sufficientemente fondate. Il padre ritiene che il provvedimento del tribunale che ha allontanato i bambini si basi su una lettura parziale della situazione familiare.

Catherine ha lasciato la casa famiglia

Nella serata di venerdì 6 marzo Catherine ha lasciato la casa famiglia, salendo sull’auto del marito senza rilasciare dichiarazioni, a seguito dell’ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila che trasferisce i bambini in un’altra struttura senza di lei.

La coppia, uscita insieme agli avvocati, alla Garante per l’infanzia Alessandra De Febis e alla psicologa Marina Aiello, ha passato la notte in una casa offerta gratuitamente da un ristoratore del Chietino.