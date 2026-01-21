Famiglia nel bosco, lo psichiatra Cantelmi lancia l'allarme su Catherine: "Sta crollando, vive isolata"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il caso della famiglia nel bosco continua a far discutere in Italia. Ora si teme per la madre Catherine Birmingham, che secondo lo psichiatra Tonino Cantelmi vivrebbe “isolata” e starebbe “crollando”. Cantelmi è stato nominato consulente di parte dai legali dei coniugi Trevallion, attesi il 23 gennaio dalla perizia psicologica richiesta dal Tribunale dell’Aquila.

L’allarme dello psichiatra Cantelmi su Catherine Birmingham

Lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente di parte nominato dai legali dei coniugi Trevallion, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, ha lanciato un allarme sullo stato di salute di Catherine Birmingham, moglie di Nathan Trevallion.

In un’intervista a Gente, ha raccontato: “Catherine sta crollando. Vive isolata in questa residenza, dove può incontrare i figli tre volte al giorno, non riesce a lavorare e fare alcunché. Pensa continuamente ai figli, è preoccupata per la loro salute psichica”.

A proposito delle “intemperanze” riferite dagli operatori, lo psichiatra ha chiesto di provare a mettersi nei panni della donna: “Come potremmo reagire nei panni di una madre separata dai figli e dal marito senza aver commesso alcun reato, impotente e schiacciata da un sistema che ti impone in modo radicale un cambio repentino di vita, con operatori che sembrano non capirti?”.

Cantelmi ha ribadito: “Catherine sta vivendo uno stress insopportabile“.

Come stanno i bambini della famiglia nel bosco

Sullo stato di salute dei tre figli di Nathan e Catherine, Tonino Cantelmi, commentando le parole della mamma che ha riferito che i bimbi sono “pieni d’ansia” e “litigano tra di loro”, ha detto: “Trovo plausibile il racconto straziato di entrambi i genitori”. Poi, in un altro passaggio dell’intervista, ha aggiunto: “I racconti dei genitori evidenziano una sofferenza significativa“.

L’esperto ha spiegato: “L’età è delicatissima ma ogni ferita è risanabile attraverso relazioni buone e autentiche”.

Come sta Nathan Trevallion

Nell’intervista a Tonino Cantelmi si è parlato anche di Nathan Trevallion.

Lo psicologo, sul padre della famiglia nel bosco, ha dichiarato: “Nathan è profondamente addolorato, ma nel colloquio mi è sembrato fiducioso e pronto a sostenere Catherine”.

Cantelmi si è detto “impressionato” dall'”affetto” tra i due e dalla loro “profonda intesa”.

Dal 23 gennaio la perizia sui genitori della famiglia nel bosco

La perizia della consulente tecnica d’ufficio nominata dal Tribunale dei minorenni dell’Aquila, Simona Ceccoli, su Nathan Trevallion e Catherine Birmingham prenderà il via il 23 gennaio.

La perizia serve a valutare se la coppia “presenti caratteristiche psichiche idonee a incidere sull’esercizio della responsabilità genitoriale”.