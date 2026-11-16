Famiglia nel bosco, lo psichiatra Tonino Cantelmi contro la sinistra e la Chiesa: "Hanno taciuto"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Nella gestione degli eventi relativi alla cosiddetta famiglia nel bosco sarebbero stati commessi molti errori, soprattutto da parte di chi, per vocazione e per tradizione, ne avrebbe dovuto condividere, o almeno comprendere, le scelte. È il giudizio, durissimo, dello psichiatra Tonino Cantelmi che mette nel mirino, in particolare, sinistra e Chiesa.

Chi è Tonino Cantelmi

Tonino Cantelmi è componente del Comitato nazionale per la bioetica e presidente dell’Inmp, l’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà. Lo psichiatra è già stato nominato da papa Francesco consultore del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale.

Cantelmi è stato inoltre consulente di parte della famiglia nel bosco e per questo, intervistato dal quotidiano Il Foglio, ha preferito non commentare il profilo giudiziario della vicenda. Il professionista non nasconde, però, una profonda amarezza.

ANSA

Tonino Cantelmi sulla famiglia nel bosco

“Mi rammarico che non sia stata colta l’occasione per un ragionamento più profondo sulla sfida che questa famiglia, cui un giorno bisognerà chiedere scusa, ha lanciato alla nostra società borghese“, dice. Pur specificando che lo stile di vita neobucolico non gli appartiene affatto, Cantelmi sostiene che in ogni caso si sarebbe dovuto almeno fare “uno sforzo di comprensione” per la condizione e le scelte della famiglia nel bosco.

Cantelmi mette sinistre e Chiesa sul banco degli imputati: “È stato singolare il silenzio del mondo progressista rispetto a chi propugnava valori ultraprogressisti quali l’ecologismo radicale e il rifiuto dello spreco, con un programma quasi neofrancescano. Eppure anche la Chiesa ha taciuto”.

La difesa di Nathan e Catherine

Per tutelare i tre minori, sostiene, si sarebbero potuti individuare “modi meno brutali”, rispetto alla separazione a oltranza dai genitori.

“La mancata iscrizione a una scuola pubblica e il bagno a secco esterno non giustificavano la cancellazione di decenni di studi sull’accudimento e l’amore familiare”, attacca Cantelmi. Che aggiunge: “Nathan e Catherine non sono due scapestrati, ma una coppia che ha maturato un percorso umano e spirituale formando con i figli un nucleo ricchissimo di affettività, che piuttosto ci dovrebbe far riflettere sui disastri delle nostre famiglie borghesi”.

Famiglia nel bosco, le ultime notizie

La Corte d’appello dell’Aquila ha respinto la richiesta di riunificazione di Nathan e Catherine con i tre figli. I bambini della famiglia nel bosco restano dunque in una struttura. Rimane confermato il percorso di rientro graduale fatto di weekend trascorsi insieme nella casa offerta dal Comune di Palmoli, senza controlli delle assistenti sociali. Ci sono poi gli incontri protetti nella struttura di Gissi e gli ingressi quotidiani del padre nella casa famiglia di Vasto.