Famiglia nel bosco, lo psichiatra Tonino Cantelmi lancia l'allarme sui figli: "Rischiano un trauma"
In difesa della famiglia nel bosco lo psichiatra Tonico Cantelmi, che chiede velocità per evitare ulteriori traumi ai bambini
Si complica ulteriormente la vicenda della famiglia nel bosco. Dopo aver respinto il ricorso di ricongiungimento famigliare dei genitori, il Tribunale ordina una perizia psicologica per valutare la capacità di prendersi cura dei propri figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. La difesa ha nominato come proprio perito lo psichiatra Tonino Cantelmi, che lancia l’allarme sullo stato di salute psichica dei tre bimbi.
- Tonino Cantelmi: “Un costo umano eccezionale”
- Per lo psichiatra, la colpa non è della famiglia
- Come stanno i bimbi della famiglia nel bosco
Tonino Cantelmi: “Un costo umano eccezionale”
Al team legale della famiglia Trevallion si unisce anche Tonino Cantelmi, psichiatra e psicoterapeuta specializzato in neurosviluppo, professore dell’Università Gregoriana.
Ospite di Storie Italiane, il programma di approfondimento condotto da Eleonora Daniele su Rai1, ha espresso le sue preoccupazioni sul caso.
Mentre il sindaco di Palmoli lamentava il costo economico per la vita nella casa-famiglia, Cantelmi ha posto l’attenzione sul “costo umano eccezionale”.
La eradicazione subita dai bambini e l’allontanamento dal padre, rappresentano un “trauma” per i 3 minori e più tempo passa, più, sottolinea lo psichiatra “il tempo di dolore si prolunga”.
Per lo psichiatra, la colpa non è della famiglia
Nel corso della trasmissione Rai, Cantelmi coglie l’occasione per rivangare gli errori che, secondo il suo parere, si sono commessi nella gestione di questa famiglia.
Nell’anno precedente all’allontanamento, si sono svolti “2 incontri con i servizi sociali e 2 alla presenza delle forze dell’ordine”. Un numero che, secondo Cantelmi, “non è sufficiente per aiutare una famiglia”.
Lo psichiatra ribadisce che “non si può attribuire tutta la colpa alla rigidità della famiglia”, ritrovando criticità nella “mancata alleanza tra i servizi e i genitori”.
La perizia, agli occhi del perito, “è opportuna, andava fatta anche prima” ma la speranza è che “si accolga l’appello del garante di fare presto”.
Come stanno i bimbi della famiglia nel bosco
La prolungata permanenza all’interno della casa-famiglia e la lontananza dai genitori sembrano cominciare ad avere degli affetti sui tre bambini.
È il padre Nathan ad esprimere alla stampa preoccupazioni riguardo il “costante stato di agitazione e ansia” in cui si troverebbero i figli.
“Sono spesso arrabbiati l’uno con l’altro, litigano tra di loro, prima non lo facevano. – racconta – Avverto la grande tristezza che c’è in loro”.
I due bambini più piccoli, gemelli di 6 anni, sono spesso irrequieti: “Uno rompe le cose che ama di più. Lei piange e urla per ogni cosa”.
“La più grande – conclude Trevallion riferendosi alla figlia di 8 anni – inizia a mordersi le dita fino a farle diventare rosse”.