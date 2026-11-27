Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Tonino Cantelmi sbotta sul trattamento riservato alla famiglia nel bosco, in seguito alla sospensione di una delle assistenti sociali. Lo psichiatra consulente di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion ha commentato la notizia dello stop di 70 giorni ricevuto da Veruska D’Angelo, una delle operatrici che hanno seguito i tre figli della coppia, sfogandosi per “lo stigma che ha perseguitato Catherine: una donna ferita e inascoltata trasformata dai media in una persona testardamente ostile”.

Sanzionata l’assistente sociale della famiglia nel bosco

Ad annunciare la sospensione per 70 giorni dell’assistente sociale è stato il rappresentante legale della famiglia, l’avvocato Simone Pillon, spiegando che il provvedimento disciplinare è stato disposto dall’Ordine professionale della 44enne, “per le numerose violazioni del codice deontologico perpetrate nel caso Trevallion-Birmingham” e a seguito di condotte che “avrebbero causato ‘grave nocumento’”.

“Ciò conferma, nel peggiore dei modi, quanto sostenuto dalla presente difesa e dalle precedenti – ha affermato Pillon – e cioè che le informazioni trasmesse al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila non siano state sempre oggettive, e che la narrazione di una famiglia non adeguata sia più frutto di un’interpretazione ideologica che di riscontri oggettivi”.

La replica del legale

La sanzione è arrivata in seguito alle segnalazioni della presidente dell’Ordine degli assistenti sociali, Francesca D’Atri, e dei precedenti legali della coppia anglo-australiana, gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas.

La difesa aveva contestato violazioni da parte dell’assistente sociale riguardo i principi di imparzialità, rispetto delle differenze, riservatezza e segreto professionale nei rapporti con la stampa, oltre alla gestione del rapporto professionale con la famiglia.

Veruska D’Angelo ha adesso 60 giorni di tempo per presentare ricorso al Consiglio nazionale di disciplina.

Secondo il suo rappresentante legale, l’avvocato Luca Bauccio, le affermazioni di Simone Pillon sarebbero “totalmente destituite di fondamento: il Consiglio territoriale di disciplina ha infatti espressamente accertato l’assoluta assenza di comportamenti parziali, discriminatori, ideologici o dannosi, riconoscendo al contrario la sua piena correttezza professionale”.

“Se è legittimo che un difensore sostenga le proprie tesi è altrettanto doveroso che esse si fondino su dati reali e su atti effettivamente letti, senza danneggiare la reputazione delle persone e svilire il proprio ruolo riportando notizie non verificate e formulando frasi gravissime per la dignità delle persone coinvolte” ha aggiunto il difensore dell’assistente sociale, invitando il collega a rettificare dichiarazioni che “ledono la reputazione della dottoressa D’Angelo e tentano di delegittimare le decisioni del Tribunale per i minorenni attraverso la lettura distorta di un provvedimento disciplinare che, ripeto, afferma l’esatto contrario di quanto lui, pur usando il condizionale, gli attribuisce”.

Lo sfogo di Tonino Cantelmi

La sospensione dell’assistente sociale è stata commentata dal psichiatra Tonino Cantelmi, consulente della famiglia nel bosco, che pure premettendo di non amare le “persecuzioni” esprimendo “solidarietà sincera alla dottoressa Veruska D’Angelo, che spero possa dimostrare la sua buona fede”, ha sottolineato come questa notizia faccia emergere “uno spicchio di verità” all’interno del caso.

“Come ho sempre sostenuto la presunta ostilità di Catherine va restituita al mittente – ha sottolineato Cantelmi – Ma dovrà emergere ancora molto: questa vicenda è stata dominata dalla inadeguatezza degli interventi e dalle gravi incompetenze che non hanno consentito di cogliere la complessità del caso”.

“Una delle criticità più odiose è stato lo stucchevole stigma appioppato a Nathan e Catherine, descritti da opinionisti incauti come bizzarri, inaffidabili, negligenti e persino pericolosi per i loro figli: un racconto che ha contribuito a mistificare la realtà – ha aggiunto – Per tacere lo stigma che ha perseguitato Catherine: una donna ferita e inascoltata trasformata dai media in una persona testardamente ostile”.

“Ma da dove emergono queste incredibili narrazioni se non dall’inadeguatezza tecnica delle attività istituzionali?” è la domanda posta dallo psichiatra.