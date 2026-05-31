Famiglia nel bosco, mamma Catherine a Domenica In: "Diverse informazioni non corrette, ma non posso parlare"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

In una lunga intervista Catherine Birmingham, mamma della famiglia nel bosco, ha raccontato di come è arrivata in Italia e della scelta di vivere a Palmoli immersa nella natura. Inoltre, ha raccontato come ha conosciuto e sposato suo marito Nathan Trevallion e di come era serena la loro vita prima che scoppiasse il loro caso. In merito ad eventuali errori fatti, Catherine ha ribadito di non aver sbagliato nulla. Quando le è stato chiesto dell’homeschooling e dei vaccini, ha spiegato “Ci sono diverse informazioni non corrette sul nostro caso, ma purtroppo non posso parlare della nostra situazione in questo momento”. In merito ai figli, ha detto che li vuole “liberare” e che desiderano tornare a casa.

Famiglia nel bosco, le parole di Catherine

Nell’ultima puntata di Domenica In del 31 maggio, è stata intervistata Catherine Birmingham.

La mamma della famiglia nel bosco ha raccontato di come è nato l’amore con Nathan.

“Eravamo stati amici per otto mesi, io avevo già preso la mia decisione che avrei deciso di rimanere a Bali solamente per un anno e in quell’anno mi sarei organizzata per trasferirmi in Europa, in Spagna o in Italia per due motivi”.

“Innanzitutto volevo sempre ritornare in Europa, avevo già vissuto in Germania e adoravo l’Europa, volevo ritornare a una cultura che ricordava più quella della mia famiglia, ovvero un mondo, una cultura orientata sulla famiglia, molto amorevole e ho preferito andare in Italia perché la possibilità di organizzare la cosiddetta educazione domestica, l’homeschooling”.

Catherine ha poi spiegato che aveva già organizzato tutto e che solo in quel momento Nathan si è dichiarato “perché ha capito che altrimenti mi avrebbe perso”.

“Ci siamo ritrovati in Italia e io sono rimasta subito incinta”, ha spiegato.

Perché ha scelto di vivere nel bosco

Catherine Birmingham ha poi raccontato di come ha scelto di vivere nel bosco e il motivo che l’ha spinta a prendere questa decisione.

“Stavamo progettando un futuro per i nostri bambini con sicuramente la natura, la pace, dove avremmo potuto condividere uno spazio per crescere i nostri figli”, le sue parole.

Ha poi sottolineato che si tratta di “una scelta ragionata, pianificata da tanti anni perché questa particolare proprietà non era isolata ma era vicina a dei villaggi ed era accanto ad una strada”.

Per Catherine rappresentava il giusto equilibrio per i figli perché “volevamo avere una comunità, delle connessioni, dei rapporti, dei legami”.

Il silenzio di mamma Catherine

Dopo aver raccontato di aver vissuto nel bosco una vita strepitosa, con amici e vicini molto amorevoli, Catherine Birmingham ha affrontato la questione relativa ai vaccini e all’homeschooling.

Mara Venier le ha chiesto: “Siete venuti a vivere in un paese dove queste sono le regole (parlando di vaccini e homeschooling), tu sapevi come mamma che c’era qualcosa oltre il vostro modo di vivere, che c’erano queste regole che nella maggior parte dei casi bisogna osservare?”

La mamma della famiglia nel bosco ha replicato: “Ci sono diverse informazioni non corrette sul nostro caso, rispettiamo quanto hai appena detto, lo rispettiamo, ma purtroppo non posso parlare della nostra situazione in questo momento, mi dispiace”.

Secondo Catherine Birmingham non hanno commesso nessun errore: “Non abbiamo veramente fatto nulla di male”.

L’unico scopo è quello di “liberare i miei figli” e sulle condizioni attuale dei bambini ha replicato: “Vogliono tornare a casa”.

In merito all’intervista, Mara Venier ha svelato un retroscena.