Famiglia nel bosco, mamma Catherine attacca l'Australia e lancia l'appello per lasciare l'Italia
Catherine, la madre della famiglia nel bosco, si è detta delusa per il comportamento dell'Australia e ha lanciato un appello per lasciare l'Italia
Nuovi sviluppi nella vicenda della ormai nota famiglia nel bosco. La mamma, Catherine Birmingham, ha attaccato il suo Paese, l’Australia, per quello che ha definito un comportamento “deludente” e per aver abbandonato lei e il suo nucleo familiare. Nella stessa intervista, la donna ha lanciato anche un appello per lasciare l’Italia.
Famiglia nel bosco, le ultime
I genitori della famiglia del bosco hanno concesso una lunga intervista a “60 minutes Australia”, settimanale di attualità in onda su Nine Network. Le parole di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sono state poi riprese anche dal Sydney Morning Herald.
La donna si è detta “delusa” dal comportamento del suo Paese che non l’avrebbe aiutata dopo che il tribunale dei minorenni dell’Aquila ha sospeso la loro responsabilità genitoriale e disposto il trasferimento dei tre bimbi in una casa-famiglia.
Catherine attacca l’Australia
“L’Australia ci aiuti a riportare a casa i nostri bimbi”, questo l’appello di Catherine durante l’intervista ai media del suo Paese.
“Purtroppo, il governo australiano ci ha abbandonato: non vogliono avere a che fare con i regolamenti italiani. Il nostro futuro non è in Italia ma altrove in Europa. È un’opzione per noi per ricominciare tutto daccapo. Non possiamo tornare in Australia perché Lee, il nostro cavallo, è troppo vecchio e non può volare”, ha detto la donna che ha fatto quindi intendere la volontà di lasciare l’Italia dopo i recenti fatti e se non dovessero cambiare le cose, riportando tutto allo status quo.
“Abbiamo accettato tutto. Il primo mese ho obbedito, ora comincio a difendere i miei figli”, ha chiosato Catherine. Secondo la donna, i piccoli sono allo stremo delle forze: uno di loro – racconta – si sveglia la notte urlando e chiedendo aiuto alla madre.
L’appello
Nell’intervista alla tv australiana, si è esposto anche il padre della famiglia, Nathan, che ha chiarito come alla famiglia “piacerebbe rimanere in Italia, ma solo se i nostri figli sono al sicuro”.
Trevallion ha aggiunto anche di sentirsi vuoto e pieno di tristezza e sottolineato come i suoi figli non si meritino quanto gli sta succedendo. “Abbiamo accettato tutti i compromessi possibili, la scuola, i vaccini, il bagno… ma non ci restituiscono i nostri figli. Dovremmo accettare compromessi per far stare a loro agio i giudici italiani?”, ha aggiunto.
La vicenda della famiglia nel bosco è ormai nota: i tre figli della coppia vivono da novembre in una struttura di accoglienza in Abruzzo insieme alla madre su decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Il provvedimento era arrivato dopo un ricovero in ospedale dei bambini per un’intossicazione, la denuncia a carico dei genitori per negligenza educativa e la successiva sospensione della responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine.