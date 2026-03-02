Famiglia nel bosco, mamma Catherine attacca l'Australia e lancia l'appello per lasciare l'Italia

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nuovi sviluppi nella vicenda della ormai nota famiglia nel bosco. La mamma, Catherine Birmingham, ha attaccato il suo Paese, l’Australia, per quello che ha definito un comportamento “deludente” e per aver abbandonato lei e il suo nucleo familiare. Nella stessa intervista, la donna ha lanciato anche un appello per lasciare l’Italia.

Famiglia nel bosco, le ultime

I genitori della famiglia del bosco hanno concesso una lunga intervista a “60 minutes Australia”, settimanale di attualità in onda su Nine Network. Le parole di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sono state poi riprese anche dal Sydney Morning Herald.

La donna si è detta “delusa” dal comportamento del suo Paese che non l’avrebbe aiutata dopo che il tribunale dei minorenni dell’Aquila ha sospeso la loro responsabilità genitoriale e disposto il trasferimento dei tre bimbi in una casa-famiglia.

Catherine attacca l’Australia

“L’Australia ci aiuti a riportare a casa i nostri bimbi”, questo l’appello di Catherine durante l’intervista ai media del suo Paese.

“Purtroppo, il governo australiano ci ha abbandonato: non vogliono avere a che fare con i regolamenti italiani. Il nostro futuro non è in Italia ma altrove in Europa. È un’opzione per noi per ricominciare tutto daccapo. Non possiamo tornare in Australia perché Lee, il nostro cavallo, è troppo vecchio e non può volare”, ha detto la donna che ha fatto quindi intendere la volontà di lasciare l’Italia dopo i recenti fatti e se non dovessero cambiare le cose, riportando tutto allo status quo.

“Abbiamo accettato tutto. Il primo mese ho obbedito, ora comincio a difendere i miei figli”, ha chiosato Catherine. Secondo la donna, i piccoli sono allo stremo delle forze: uno di loro – racconta – si sveglia la notte urlando e chiedendo aiuto alla madre.

L’appello

Nell’intervista alla tv australiana, si è esposto anche il padre della famiglia, Nathan, che ha chiarito come alla famiglia “piacerebbe rimanere in Italia, ma solo se i nostri figli sono al sicuro”.

Trevallion ha aggiunto anche di sentirsi vuoto e pieno di tristezza e sottolineato come i suoi figli non si meritino quanto gli sta succedendo. “Abbiamo accettato tutti i compromessi possibili, la scuola, i vaccini, il bagno… ma non ci restituiscono i nostri figli. Dovremmo accettare compromessi per far stare a loro agio i giudici italiani?”, ha aggiunto.

La vicenda della famiglia nel bosco è ormai nota: i tre figli della coppia vivono da novembre in una struttura di accoglienza in Abruzzo insieme alla madre su decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Il provvedimento era arrivato dopo un ricovero in ospedale dei bambini per un’intossicazione, la denuncia a carico dei genitori per negligenza educativa e la successiva sospensione della responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine.