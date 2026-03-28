Famiglia nel bosco, mamma Catherine Birmingham pubblica un libro sulla loro scelta di vita "libera"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Catherine Birmingham pubblica il libro sulla famiglia nel bosco. La 45enne blogger ha scritto il suo secondo lavoro per parlare dello stile di vita scelto insieme al marito Nathan Trevallion per i loro tre bambini, da cui è scaturita la battaglia legale con lo Stato italiano. Una vicenda che nel nostro Paese ha scatenato un enorme clamore mediatico, alimentato dal dibattito sulle migliori condizioni in cui crescere i figli, anche fuori dai canoni della società moderna.

La scelta di vita

Una vita votata pienamente all’anticonformismo, che la coppia anglo-australiana ha abbracciato con convinzione decidendo di vivere con i tre figli immersi nella natura e lontano dal sistema consumistico, puntando tutto sull’autosufficienza e l’istruzione parentale.

La scelta di rifiutare i dettami sulla crescita e la formazione dei bambini ha portato i coniugi Trevallion allo scontro con i servizi sociali e le autorità giudiziarie italiane, ma la madre continua a rivendicarne legittimità e coerenza nel libro La nostra vita libera.

ANSA

Il libro sulla famiglia nel bosco

Come annunciato dalla newsletter di Unilibro, il volume edito da Solferino nella collana “Tracce” uscirà il 5 maggio 2026.

Il libro vuole andare oltre il caso di cronaca, ampliando la riflessione ai temi del conformismo, della sorveglianza e dello spazio concesso a modelli di vita alternativi.

“Mi concentro sulla verità e sul risveglio dell’umanità” sono le parole della stessa Catherine Birmingham nella nota di presentazione.

I lavori di Catherine Birmingham

La pubblicazione era programmata da tempo, ma negli ultimi mesi il libro manifesto della blogger 45enne è cambiato, come è cambiata la sua vita stravolta dalla vicenda che ha investito la famiglia nel bosco.

Si tratta del secondo volume scritto dalla blogger e cavallerizza, che aveva espresso lo stesso credo nel suo primo lavoro Cavalcare per la vita. I tre principi d’oro per i cavaliere, unapubblicazione sui principi filosofici dell’equitazione edita nel 2008 e arrivata in Italia nel 2015.