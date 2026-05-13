Famiglia nel bosco, mamma Catherine non potrà tornare in struttura a Vasto dai figli: ricorso improcedibile

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Catherine Birmingham, la madre della famiglia nel bosco, non potrà tornare nella struttura protetta a Vasto dove si trovano i figli. Il giudici hanno ritenuto il reclamo “improcedibile”. Intanto, la figlia più piccola, ricoverata per una crisi respiratoria, è stata dimessa dall’ospedale.

Catherine non potrà tornare dai figli

Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della famiglia del bosco, contro l’ordinanza del 6 marzo che ha disposto l’allontanamento di Catherine dalla struttura protetta dove i tre figli sono ospitati ormai da oltre sei mesi.

Secondo quanto si apprende, i giudici, chiamati ad esprimersi dalla corte d’Appello che aveva ritenuto il reclamo “improcedibile“, hanno rigettato l’istanza su tutti i punti, confermando dunque l’allontanamento della donna dalla casa famiglia.

ANSA

Lo stesso Tribunale, nell’ordinanza del 6 marzo, aveva chiesto che anche i bimbi venissero trasferiti in un’altra struttura.

Alcune settimane dopo, la decisione è stata modificata confermando la permanenza dei minori nella casa famiglia a Vasto seppur senza la mamma.

Dimessa la figlia più piccola

Intanto, il 12 maggio è stata dimessa dall’ospedale la più piccola della famiglia Trevallion Birmingham.

La piccola era stata ricoverata per una crisi respiratoria il 5 maggio. La bimba è rientrata nella struttura di Vasto (Chieti), mentre i genitori si sono affidati a un nuovo legale, Simone Pillon.

All’ex senatore leghista è stato dato l’incarico di difendere la famiglia nel bosco e ottenere il ricongiungimento con i tre figli allontanati, dal 20 novembre, con ordinanza del giudice minorile dell’Aquila che ha sospeso la responsabilità genitoriale della coppia.

Il cambio di avvocati della famiglia nel bosco

Il 12 maggio è stato comunicato che gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas di Chieti hanno rinunciato al mandato di rappresentanti legali della famiglia del bosco”. “Non c’era una visione comune”, ha detto l’a legale all’Ansa.

I due avvocati erano subentrati, a novembre, al precedente avvocato che seguiva la coppia anglo-australiana, Giovanni Angelucci. Anche lui aveva deciso di rinunciare al mandato a sorpresa, giustificando la sua decisione in seguito all’atteggiamento oppositivo di Catherine e Nathan.

“Ritengo doveroso e necessario rinunciare al mandato difensivo – aveva scritto in una nota -, non potendo in tutta coscienza e nel rispetto della deontologia professionale impostare una difesa monca e non aderente alla linea difensiva che io avevo indicato e concordato già da tempo con i miei assistiti”.

Al posto di Femminella e Solinas è stato scelto Simone Pillon, ex senatore della Lega, è stato tra gli organizzatori e sostenitori del Family Day ed è esperto di diritto di famiglia.