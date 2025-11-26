Famiglia nel bosco, Marco Femminella e Danila Solinas nuovi avvocati dopo Angelucci: c'è subito la prima mossa

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Marco Femminella e Danila Solinas sono i nuovi avvocati dei genitori della famiglia che vive nel bosco di Palmoli, al centro di un caso che sta dividendo l’Italia. I due legali del foro di Chieti hanno preso il posto del collega Giovanni Angelucci, che aveva annunciato di aver rimesso il suo mandato difensivo. Femminella e Solinas stanno già preparando il ricorso contro l’ordinanza che ha disposto il collocamento dei tre figli della coppia in una casa famiglia.

La mossa dei nuovi avvocati della famiglia nel bosco

Marco Femminella e Danila Solinas del foro di Chieti, i nuovi avvocati di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, stanno preparando il ricorso contro l’ordinanza del Tribunale dei Minori dell’Aquila che, nei giorni scorsi, ha disposto che i tre figli della famiglia che vive nel bosco di Palmoli fossero collocati in una casa famiglia.

Secondo quanto riportato da ANSA, il ricorso sarà depositato venerdì. I termini per presentare il ricorso scadano sabato 29 novembre.

La casa nel bosco di Palmoli dove vive la famiglia.

Perché Angelucci ha rimesso il mandato da avvocato

Femminella e Solinas hanno preso il posto dell’avvocato Giovanni Angelucci, che ha rimesso il suo mandato difensivo.

Angelucci ha rimesso il suo mandato per le “troppe pressanti ingerenze esterne” ricevute dai suoi (ormai ex) assistiti, “che hanno incrinato la fiducia alla base del rapporto professionale che lega avvocato e cliente”.

Come riferito dall’avvocato Angelucci e riportato da ANSA, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham avrebbero rifiutato due proposte: la prima sarebbe quella di un imprenditore di Ortona, originario di Palmoli, che si è detto pronto a offrire un modulo abitativo, mentre l’altra sarebbe quella del sindaco Giuseppe Masciulli, che avrebbe offerto alla famiglia che vive nel bosco una casa nel centro del paese.

Lo scontro sulla casa della famiglia che vive nel bosco

Le condizioni della casa nel bosco in cui vive la famiglia sono al centro di uno scontro.

Il 23 settembre e il 14 ottobre 2024 sono state fatte due relazioni sul casolare. In questi documenti, come riportato da Il Corriere della Sera, i carabinieri e i servizi sociali hanno descritto l’abitazione come “disagevole”, “un rudere fatiscente” e “non salubre“.

Stando ai magistrati, la struttura in cui vive la famiglia nel bosco è “un rudere”, in cui “manca collaudo statico” e dove “le condizioni non sono idonee alla tutela dell’integrità fisica dei minori”.

Il Corriere della Sera, però, ha segnalato che la perizia effettuata da un geometra garantisce che non ci sono problemi di staticità e che, dal punto di vista strutturale “l’abitazione risulta in discrete condizioni generali“, anche se “gli impianti sono carenti”.