Famiglia nel bosco, Marina Terragni garante per l'infanzia svela che una figlia "è ricoverata da domenica"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Uno dei minori della famiglia nel bosco è ricoverato in ospedale. La bimba, a causa di una crisi respiratoria, è sotto osservazione. A darne notizia è Marina Terragni, garante per l’infanzia, attraverso i social. In base a quanto dichiarato dall’ospedale, la bambina è ricoverata per una “patologia ostruttiva”. Accanto a lei ci sarebbero le educatrici, mentre madre e padre possono andare a farle visita.

Famiglia nel bosco: minore ricoverata

L’autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Marina Terragni, sul proprio profilo personale di Facebook ha deciso di pubblicare un’informazione in merito alla salute di una delle minori della “famiglia nel bosco”.

Annuncia con un post su sfondo viola che una dei bambini “del bosco”, è ricoverata in ospedale da domenica scorsa. La causa sarebbe una crisi respiratoria. Nel post Terragni aggiunge: “la mamma non è con lei”.

Dopo diverse ore, aggiunge un dettaglio, che risulta tardivo rispetto alla valanga di insulti e critiche contro gli assistenti sociali della struttura dove risiedono i bambini.

I genitori possono vederla?

Nel post iniziale Terragni dichiara che “la mamma non è con lei” e solo dopo diverse ore chiarisce che i genitori possono tranquillamente fare visita alla bambina, visto il caso speciale.

Sempre in aggiunta al primo post, chiarisce che la bambina sarebbe arrivata in ospedale con una “patologia ostruttiva” e che accanto a lei si trovano le educatrici.

È stata l’Ansa a chiarire che i genitori hanno già potuto visitare la bambina, le cui condizioni di salute non sono preoccupanti. Si tratterebbe infatti di una semplice sindrome stagionale.

A che punto è la vicenda?

A che punto siamo? La perizia psichiatrica condotta su Catherine Birmingham e Nathan Trevallion conferma l’incapacità genitoriale. Nei colloqui, come scritto nella perizia dalla psicologa Simona Ceccoli, hanno mostrato delle “competenze inadeguate”, seppur “suscettibili di recupero”.

A determinare la perizia negativa sono dei tratti di personalità che incidono sulle capacità genitoriali in funzione dei bisogni evolutivi dei minori. Inoltre, la perizia dà parere negativo anche alla riunificazione familiare con affido esclusivo al padre, giudicata “priva di fondamento clinico e giuridico”.

Il percorso consigliato è quello di un accompagnamento graduale per il ritorno dei bambini con i genitori. Nel percorso sono previsti anche il trasferimento nella casa offerta dal Comune di Palmoli e un periodo di osservazione.