Famiglia nel bosco, Meloni manda gli ispettori del Ministero a L'Aquila, Salvini farà visita ai genitori

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che saranno inviati all’Aquila alcuni ispettori del Ministero della Giustizia a seguito della decisione di allontanare la madre della cosiddetta Famiglia nel bosco dai figli. Il ministro dei Trasporti Salvini ha invece comunicato che andrà a far visita ai due genitori.

Meloni manda gli ispettori a L'Aquila per la Famiglia nel Bosco

La premier Giorgia Meloni ha annunciato, in alcune dichiarazioni rilasciate alla trasmissione di Rete 4 Fuori dal Coro, che il ministro della Giustizia Nordio ha inviato alcuni ispettori a L’Aquila, per verificare se ci siano state violazioni sul caso della Famiglia nel bosco.

La decisione è arrivata dopo che la madre della famiglia, Catherine Birmingham, è stata allontanata dai propri figli, che vivono in una casa famiglia a Vasto.

Nelle ragioni della decisione della giudice si cita il fatto che: “l’ostilità di Birmingham nei confronti delle scelte compiute dalla tutrice e dal Servizio sociale inizia a manifestarsi con crescente veemenza”.

Meloni ha dichiarato di essere rimasta “senza parole” per la decisione, che ha definito “ideologica“.

Salvini farà visita ai genitori

La scelta di mandare ispettori ministeriali a L’Aquila arriva poche ore dopo che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato, sui propri canali social, che andrà a fare visita alla famiglia.

Salvini ha chiarito che non si recherà in visita né in vece di ministro né in vece di vicepremier, l’altra carica che ricopre all’interno dell’esecutivo.

Il leader della Lega ha detto che vi andrà “da papà e genitore disgustato da questa forma di violenza istituzionalizzata”.

L’ipotesi dell’adozione

La decisione di allontanare Birmingham dai figli è stata duramente criticata anche da Tonino Cantelmi, il perito di parte della Famiglia nel bosco.

Cantelmi ha dichiarato che con l’ordinanza “abbiamo imboccato a mio parere una strada sbagliata e persino pericolosa” e che la decisione potrebbe aprire la strada all’adozione dei bambini.

“Il buon senso avrebbe fatto pensare che questa famiglia dovesse essere riunificata e sottoposta a un monitoraggio di un’equipe sociosanitaria della Asl, affidata a professionisti competenti. Invece viene emanata un’ordinanza choc che caccia anche la madre dalla vita dei bambini” ha dichiarato il perito.