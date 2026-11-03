Famiglia nel bosco mette in difficoltà il Comune di Palmoli, il sindaco lancia l'allarme sui fondi mancanti
Masciulli a Dentro la notizia: usate le economie degli anni passati, spese obbligatorie coperte. Se continua, a rischio scuola e servizi sociali
Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, ha detto che ”il Comune ha dovuto usare tutte le economie” degli anni passati per le spese legate alla famiglia nel bosco e che, se la situazione dovesse protrarsi, sarebbe costretto a tagliare su scuola e servizi sociali. Lo ha specificato intervenendo a Dentro la notizia, il programma di Canale 5 condotto da Gianluigi Nuzzi.
- Le parole del sindaco di Palmoli sulle spese obbligatorie e sui possibili tagli
- Quanto costa al Comune la casa famiglia di Vasto
- La Corte d'Appello dell'Aquila e il ricongiungimento dei tre bambini
Le parole del sindaco di Palmoli sulle spese obbligatorie e sui possibili tagli
Per quest’anno, ha precisato Masciulli, il Comune è riuscito a coprire tutte le spese obbligatorie. Le cose cambierebbero se la vicenda andasse avanti: “saremmo costretti a tagliare innanzitutto sull’educazione scolastica, sui servizi complementari per i minori e soprattutto sul sociale che riguarda gli anziani e le persone fragili”.
Quanto costa al Comune la casa famiglia di Vasto
I tre bambini si trovano dal 20 novembre 2025 nella casa famiglia di Vasto, dove li ha collocati il Tribunale per i minorenni dell’Aquila sospendendo la responsabilità genitoriale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Il Comune, che conta circa 850 abitanti, versa alla struttura circa 7.500 euro al mese. Lo ha ricordato lo stesso Masciulli a settembre, spiegando che per legge queste spese sono a carico dell’ente quando dei minori vengono collocati in una struttura protetta con provvedimento dell’autorità giudiziaria.
A metà settembre il sindaco parlava di 75mila euro già spesi, che sarebbero diventati 90mila al compimento dell’anno, il 20 novembre. I primi cinque mesi erano stati coperti con i fondi dell’ambito sociale. Per il resto contava sui contributi del ministero dell’Interno e dello stesso ambito sociale, attesi a fine anno, ma aveva avvertito che non è detto che bastino a coprire l’intera cifra. Del peso della vicenda sui conti del Comune aveva già parlato anche ad aprile.
La Corte d’Appello dell’Aquila e il ricongiungimento dei tre bambini
Martedì 3 novembre la Corte d’Appello dell’Aquila ha esaminato, in udienza cartolare, il reclamo presentato dall’avvocato Simone Pillon, che per Nathan e Catherine chiede il ricongiungimento immediato con i figli. La decisione arriverà probabilmente nelle prossime settimane, ha precisato lo stesso legale.
Il percorso di rientro è comunque avviato. Il primo settembre il Tribunale per i minorenni ha disposto un ricongiungimento a tappe e dal 16 settembre i bambini frequentano la scuola pubblica. Il 17 e 18 ottobre hanno trascorso il primo fine settimana a Palmoli con i genitori, senza assistenti sociali, dormendo nella casa che il Comune ha messo gratuitamente a disposizione della coppia.
Il 20 novembre sarà passato un anno dall’ordinanza con cui i giudici minorili hanno sospeso la responsabilità genitoriale e disposto il collocamento in struttura. I genitori auspicano di ricomporre la famiglia entro Natale.