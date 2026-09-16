Famiglia nel bosco, Milo Infante attacca gli assistenti sociali dopo l'incontro saltato: "Coi binocoli..."

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Milo Infante ha criticato gli assistenti sociali dopo l’incontro tra i genitori e figli della famiglia nel bosco, prima saltato e poi spostato in una struttura protetta. Il giornalista, durante la trasmissione Ore 11, ha commentato negativamente l’episodio, estendendo la condanna anche alle accortezze prese sempre dagli assistenti sociali in occasione del primo giorno di scuola dei bambini.

Il racconto dell’inviata di Ore 11

“Dobbiamo per forza partire da quanto accaduto ieri”, ha esordito Infante mercoledì 16 settembre nello spezzone dedicato alla famiglia nel bosco durante Ore 11. Poi ha mandato in onda il video in cui “Catherine chiede ai giornalisti di spostarsi”. Nel filmato, la donna – con Giuseppe Masciulli sindaco di Palmoli al suo fianco – spiega che l’allontanamento è necessario “così possiamo vedere i nostri bambini”.

Tornati in studio, Infante ha chiesto un resoconto all’inviata di Ore 11 a Vasto, Luigia Luciani: “Facciamo quello che c’è stato chiesto. Inizialmente era stato predisposto una sorta di cordolo a protezione, 40 metri di distanza dalla casa nuova di Palmoli. Noi abbiamo accettato, quindi ci siamo spostati ma questo non è stato sufficiente: è tornato poi il sindaco dicendo che l’incontro stava per saltare, chiedendoci di evacuare completamente la zona. Tutti quanti, eravamo in tanti, non solo ci siamo allontanati, ma ci siamo messi in una posizione in cui era impossibile realizzare anche un unico scatto, perché eravamo 100 metri oltre, ma in basso, non avevamo droni sollevati. Nonostante questo è tornato ancora il sindaco a dirci che l’incontro era saltato. In realtà era stato spostato, e anche ridimensionato nel tempo: i bambini avevano a disposizione un’ora e mezzo per questo ricongiungimento, ne hanno avuti solamente 45 minuti in questo luogo protetto che più volte aveva accolto Catherine e i bambini. La differenza è che ieri c’era anche Nathan, ma per soli 45 minuti”.

L’attacco di Milo Infante agli assistenti sociali che seguono la famiglia nel bosco

Quindi, la frecciata di Milo Infante agli assistenti sociali: “Se non fosse una situazione tragica sarebbe tragicomica. Immaginate la scena degli assistenti sociali coi binocoli posizionati in una località strategica che osservano i giornalisti che si spostano, poi fanno un rapido consulto e dicono ‘no, siamo ancora in zona pericolo’. Quindi cosa fanno? Annullano la visita in casa, spostano la sede dell’incontro perdendo metà del tempo”.

Gli fa eco Monica Leofreddi: “Non capisco cosa ci sia stato d’imprevedibile. Che ci fosse attesa era abbastanza chiaro, forse questo sopralluogo andava fatto prima (…) per prendere le tutele necessarie (…). A me sembra che ci sia una disorganizzazione, nella migliore delle ipotesi, una sottovalutazione di quello che può avavenire ma che tutti potevano prevedere, e soprattutto una delusione enorme che infliggiamo per l’ennesima volta ai bambini e alla famiglia“.

E ancora Infante: “I bambini stanno male ma non perché ci sono i giornalisti, ma perché sono in una comunità da 10 mesi. Non lo diciamo noi, ma lo dicono i medici (…). Vorrei sapere quale mente ha partorito l’idea di dire ‘i bambini corrono un pericolo coi giornalisti oltre la collina, nel senso nel punto dove tu non puoi vedere la casa e non puoi riprendere, perché non ci avrei pensato neanche io. Dal momento in cui non vedi più i giornalisti, sai che non possono riprendere e fotografare, i bambini possono tranquillamente arrivare, andare dai genitori, giocare coi cagnolini e poi, ahiloro, tornare nella struttura protetta”.

Il primo giorno di scuola

L’inviata aggiunge che gli assistenti sociali hanno accompagnato i tre bambini a scuola per il primo giorno, spiegando che sono stati fatte entrare con qualche minuto di ritardo “rispetto al resto dell’ingresso degli altri bambini”.

“Fantastico, per farli passare inosservati“, ha commentato in maniera sarcastica Infante.

E ancora: “Se c’era una cosa di cui avevi paura da piccolo era dell’attenzione. Ti fanno entrare per ultimo in una scuola e ti chiedi ‘perché?’ e poi tutti ti guardano, sei il bambino diverso perché non sei accompagnato dai genitori ma da persone che non sono della famiglia. Io avrei cercato la normalità, ma forse sbaglio”.