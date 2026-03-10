Famiglia nel bosco, minacce alla giudice Cecilia Angrisano dopo l'ordinanza: rafforzata la protezione

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo le minacce da lei ricevute in relazione al caso della famiglia nel bosco, è stato deciso di aumentare la vigilanza nei confronti di Cecilia Angrisano, presidente del Tribunale dei minori dell’Aquila, che aveva già una protezione per il ruolo da lei ricoperto. Angrisano è finita nell’occhio del ciclone per l’ordinanza con cui ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham e il conseguente allontanamento dei tre figli, collocati in una casa famiglia.

Rafforzata la protezione per Cecilia Angrisano: la decisione

La notizia dell’innalzamento del livello di protezione nei confronti della presidente del Tribunale dei minori dell’Aquila Cecilia Angrisano è stata anticipata dal quotidiano Il Centro.

Come riportato da ANSA, fonti qualificate hanno confermato l’indiscrezione di stampa.

ANSA

Perché Cecilia Angrisano ha ricevuto attacchi e minacce

La decisione di alzare la vigilanza nei confronti di Cecilia Angrisano è stata presa alla luce delle minacce ricevute dalla presidente del Tribunale dei minori dell’Aquila in relazione al suo ruolo nel caso della famiglia nel bosco.

Angrisano, che aveva già una protezione per via del suo incarico, è finita nel mirino di attacchi e critiche dopo la sua ordinanza che ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale per Nathan Trevallion e Catherine Birmingham e sancito il conseguente allontanamento dei figli, collocati in una casa famiglia.

La nota di Cecilia Angrisano

Nella giornata di lunedì 9 marzo Cecilia Angrisano, assieme al procuratore David Mancini, aveva affidato a una nota la sua risposta alle recenti polemiche riguardanti l’ordinanza di allontanamento di mamma Catherine dalla struttura protetta in cui vivono attualmente i tre bambini della famiglia nel bosco.

Le loro parole: “Ogni iniziativa giudiziaria è ispirata esclusivamente ai principi di tutela dei diritti delle persone di minore età”.

Nello stesso comunicato sono stati evidenziati anche i “toni aggressivi e non continenti” dei commenti degli ultimi giorni.

Anche la premier Giorgia Meloni aveva criticato sui social la decisione di allontanare Catherine Birmingham dalla casa famiglia in cui viveva assieme ai figli, dicendosi “senza parole” e parlando di un'”assurda concatenazione di decisioni dal chiaro tenore ideologico”.