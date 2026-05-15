Famiglia nel bosco, ministra Roccella critica giudici e servizi per l'allontanamento: "La bimba è stata male"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Genitorialità amputata con una particolare gravità nei confronti della madre”, questo il giudizio di Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità in merito alla vicenda della famiglia nel bosco. Inoltre, ha sottolineato le condizioni di salute della bimba “è stata male” chiedendosi se tutto sia stato valutato sufficientemente.

Famiglia nel bosco, le parole del ministro Roccella

Intervenuta ai microfoni di Ping Pong, trasmissione in onda su Rai Radio1, il ministro Roccella ha evidenziato che “allontanare i bambini dalla famiglia è qualcosa che va fatto veramente in casi estremamente gravi”.

Per la politica si tratta di una “genitorialità amputata” e che i casi in cui si decide per l’allontanamento sono altri.

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“Quando è a rischio la salute, ma in maniera evidente, quando ci sono problemi di abusi, di violenza, oppure anche quando c’è un abbandono, c’è una situazione. Questo non era il caso della famiglia nel bosco”, le sue parole.

Eugenia Roccella ha inoltre aggiunto di aver letto la prima ordinanza che “parlava soltanto del problema del rapporto tra pari cioè si era scelto di allontanare i bambini dai genitori perché non avevano sufficienti rapporti con i coetanei”.

Magistratura e servizi in difficoltà

Il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità ha inoltre dichiarato che “ci sia ormai un po’ una difficoltà della magistratura ma anche dei servizi, a tornare indietro”.

Educazione, crescita sana ed equilibrata “non è detto che si debba fare con l’allontanamento”, ha spiegato.

Famiglia nel bosco, come sta la bambina

Infine, Eugenia Roccella ha ricordato le condizioni di salute di uno dei tre minorenni della famiglia del bosco.

“La bambina è stata anche male, con un problema di respirazione, l’ansia da separazione sicuramente può incidere”, ha spiegato.

“Mi chiedo se tutto questo è stato sufficientemente valutato” considerando i danni che potrebbe aver provocato l’allontanamento, non solo a Catherine e Nathan, ma anche ai tre bambini.