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“Se non dovesse arrivare una decisione entro Natale chiederò al Tribunale per i Minorenni che questi bambini si facciano almeno una settimana o dieci giorni con mamma e papà“: lo ha detto Simone Pillon, avvocato di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, per annunciare in esclusiva la sua intenzione di riunire la famiglia nel bosco in occasione delle festività. A proposito del rigetto del reclamo presentato in Corte d’Appello sul rientro dei piccoli a Palmoli, ha affermato che presenterà ricorso in Cassazione.

La famiglia nel bosco riunita a Natale?

In collegamento con lo studio di Dentro la Notizia, il 20 novembre, Simone Pillon – che assiste Nathan Trevallion e Catherine Birmingham – ha riassunto il punto della situazione sulla famiglia nel bosco ed esposto i prossimi passi della difesa dei coniugi.

Dallo studio, Gianluigi Nuzzi gli ha chiesto quali sono i progetti per le feste di Natale. L’avvocato, quindi, ha dato un annuncio in esclusiva: “Se non dovesse arrivare una decisione entro Natale chiederò al Tribunale per i Minorenni che questi bambini si facciano almeno una settimana o dieci giorni con mamma e papà”.

La sua affermazione ha scatenato un applauso tra i presenti, compreso il conduttore di Dentro la Notizia. Nel corso dello stesso intervento, Simone Pillon ha detto: “Portare via i bambini ai loro genitori ha un impatto drammatico per tutta la loro esistenza”.

“Ci sono degli strumenti intermedi che purtroppo a livello sistemico vengono ignorati dai nostri tribunali”, ha aggiunto. Ancora, l’avvocato dei coniugi Birmingham-Trevallion ha parlato del costo delle case famiglia in Italia, servendosi di dati e cifre.

Il costo delle case famiglia, secondo Simone Pillon

“In Italia ci sono 30 mila bambini nelle case famiglia, che costano allo Stato due miliardi all’anno“, ha precisato Simone Pillon. D’accordo con lui, in collegamento, c’era anche Michela Brambilla.

“I bambini devono essere portati via in caso di violenza, non perché questo stile di vita non piace”, ha affermato la deputata. Per questo, secondo Pillon, una riunione della famiglia in occasione del Natale sarebbe “un regalo dovuto”.

La prossima mossa della difesa

Nel frattempo, la famiglia nel bosco prepara il ricorso in Cassazione. A una settimana dal rigetto del reclamo con cui chiedeva il rientro immediato a casa dei tre figli di Nathan e Catherine, l’avvocato Simone Pillon ha confermato all’Ansa che sta lavorando al ricorso. Secondo il legale, il termine per il deposito è di due mesi e può arrivare fino a sei.

Un anno fa il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila aveva sospeso la responsabilità genitoriale della coppia, e disposto il trasferimento dei tre figli in una casa famiglia a Vasto. Attualmente i bambini trascorrono i fine settimana con i genitori, tra la casa nel bosco e l’abitazione alla periferia di Palmoli che il Comune ha concesso alla famiglia in comodato gratuito.