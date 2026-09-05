Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine annunciano ricorso dopo decisione del Tribunale: "Preoccupati"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nathan e Catherine, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli, hanno diffuso un videomessaggio dopo l’ultima decisione dei giudici sui loro tre figli. Nel messaggio parlano di delusione, preoccupazione e sofferenza per la permanenza dei bambini lontano dalla casa familiare. “La tanto attesa decisione è arrivata spezzandoci il cuore”, hanno detto i genitori, spiegando che i tre figli sono separati da casa e da loro “da ormai 10 mesi”. Secondo quanto riferito da Nathan e Catherine, i bambini dovranno continuare a fare avanti e indietro senza una prospettiva chiara sul futuro, rimanendo in una casa famiglia per un periodo che i genitori definiscono incerto.

Famiglia nel bosco, la decisione del Tribunale

Come ricorda RaiNews, il Tribunale dei minorenni dell’Aquila ha dato il via libera al ricongiungimento della famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe.

Simone Pillon, legale della coppia, ha spiegato che ci sarà un “progressivo riavvicinamento dei minori alla famiglia”, con “rientri diurni” già da subito e poi da ottobre “pernotti” nel week-end.

“Si tratta certo di un significativo passo in avanti rispetto alla situazione attuale, ma spiace tuttavia dover prendere atto che il lungo percorso giudiziario pare ancora lontano dal necessario e auspicabile pieno ricongiungimento familiare”, ha commentato Pillon.

La decisione del Tribunale prevede che gli incontri tra i tre bambini e i genitori si svolgeranno da subito nell’abitazione di Palmoli con la presenza iniziale, almeno fino a ottobre, del servizio sociale.

Diversa la modalità prevista per i pernottamenti nel fine settimana, che dovrebbero iniziare tra circa un mese e avvenire con i genitori senza la presenza degli operatori del servizio sociale.

Il videomessaggio di Nathan e Catherine

Nel videomessaggio, i genitori dei tre bambini hanno insistito soprattutto sul tema della salute e del benessere dei figli.

“Rimaniamo convinti dell’urgenza di riportare i nostri preziosi bambini alla sicurezza, alle cure e all’amore delle loro famiglie”, hanno dichiarato.

Nathan e Catherine sostengono che i medici che seguono i bambini abbiano segnalato una situazione delicata.

Secondo quanto riferito dai genitori, i sanitari avrebbero scritto che “la salute dei bambini è a grave rischio” e che l’unico modo per ridurre tale rischio sarebbe riportarli subito a casa.

Per la coppia, questo elemento non sarebbe stato considerato in modo adeguato nella decisione.

Il nodo dell’istruzione domiciliare

Un altro punto centrale riguarda la scuola.

I genitori spiegano che i bambini saranno iscritti alla scuola pubblica, nonostante la famiglia avesse presentato un programma dettagliato di istruzione domiciliare.

Secondo Nathan e Catherine, quel programma sarebbe simile a quello seguito fino a oggi anche durante la permanenza in casa famiglia.

“Riteniamo che questa decisione non rispetti i nostri diritti e quelli dei nostri figli”, hanno affermato nel videomessaggio.

I genitori hanno annunciato l’intenzione di presentare ricorso, chiedendo che vengano prese in considerazione sia le esigenze di salute dei bambini sia il diritto all’istruzione domiciliare.

Il ricorso annunciato dai genitori

Nathan e Catherine hanno spiegato che agiranno “come previsto dalla legge” per contestare la decisione.

Nel loro intervento hanno ribadito di aver scelto l’Italia per le libertà e i diritti riconosciuti alle famiglie, compresa la possibilità dell’istruzione parentale.

Hanno richiamato anche il valore dei legami familiari e della vita rurale.

La coppia ha inoltre dichiarato di aver collaborato e di voler continuare a collaborare con le istituzioni, pur in un contesto definito di forte stress e costante preoccupazione per la sofferenza quotidiana dei figli.