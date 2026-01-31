Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine aprono a maestra e vaccini per riavere "il prima possibile" i figli

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Nathan e Catherine Trevallion, ormai conosciuti come i genitori della “famiglia nel bosco” di Palmoli, si sono detti pronti a tutte le “concessioni” possibili sul loro stile di vita neorurale. Purché possano ricongiungersi coi loro tre figli. La coppia ha inaugurato il confronto con la psichiatra nominata dai giudici, Simona Ceccoli, e manifestato la disponibilità ad accogliere l’aiuto di una maestra esterna e a completare il ciclo vaccinale sui ragazzi.

La vicenda della famiglia nel bosco, a che punto siamo

Lo scorso autunno il Tribunale dei minori aveva disposto l’allontanamento dei tre figli dalla coppia, collocandoli in una struttura protetta a Vasto.

Il provvedimento aveva aperto un contenzioso complesso. I Trevallion avevano contestato la decisione sostenendo di aver sempre garantito il benessere dei figli e di aver scelto un modello educativo alternativo.

L’autorità giudiziaria aveva invece sottolineato la necessità di assicurare diritti ritenuti fondamentali, come l’accesso all’istruzione e alle cure sanitarie previste dalla legge.

Nei mesi successivi sono stati programmati quindi incontri protetti tra genitori e figli e avviate valutazioni tecniche sul contesto familiare.

La perizia psichiatrica sui genitori Nathan e Catherine Trevallion

L’apertura comunicata dai coniugi Trevallion al Tribunale dei minori ha lo scopo di ottenere una revisione del provvedimento che ha disposto il collocamento dei figli in una casa famiglia.

La scelta arriva mentre è in corso la perizia sulle capacità genitoriali della coppia, al fine di valutare se sussistano le condizioni per un ricongiungimento familiare.

I due coniugi hanno incontrato la psichiatra Simona Ceccoli per un primo colloquio di circa due ore e mezza, incentrato sul loro stile di vita e sulla natura dei loro legami.

“Amiamo vivere nel rispetto della natura, ma sopra ogni altra cosa siamo parte di una famiglia”, hanno dichiarato. “Amiamo i nostri figli più del resto“.

Da qui la coppia anglo-australiana, trasferitasi in un casolare nei boschi di Palmoli dopo il Covid, ha ribadito di voler ascoltare le esigenze dei figli e di non chiudersi alle indicazioni dei giudici.

Cosa hanno deciso i Trevallion su scuola e vaccini

Nelle ultime settimane, la coppia ha quindi comunicato ai giudici un cambio di linea: disponibilità a completare il calendario vaccinale dei bambini e ad accettare un percorso didattico strutturato.

In concreto, è stata individuata una maestra incaricata di seguire i tre minori all’interno della struttura che li ospita, con lezioni regolari e programmi conformi alle indicazioni scolastiche.

Un passaggio che viene considerato rilevante nell’ambito della perizia in corso. Ma anche per quanto riguarda l’esigenza della famiglia di tornare unita.

Perché i genitori rivogliono i figli “il prima possibile”

Alla psichiatra nominata dal Tribunale i genitori della famiglia nel bosco hanno chiesto di fare presto. Loro metteranno la loro buona volontà, ma sentono che il tempo stringe.

Questo atteggiamento si spiega con l’osservazione del comportamento dei figli. Dopo mesi di contesa, i ragazzi hanno manifestato frequenti sentimenti di rabbia e frustrazione. Tutto ciò che mamma e papà avevano insegnato a controllare ed estinguere sul nascere.

Come riportato dal Corriere della Sera, i figli hanno anche manifestato disagio verso i genitori, soprattutto nei confronti del padre.

Il Tribunale ha disposto un percorso di almeno tre mesi, ma i Trevallion stanno pregando le autorità di accorciare i tempi. In quest’ottica vanno lette le loro aperture su dossier prima intoccabili.

Resta aperto il fronte giudiziario

Parallelamente, resta aperto il fronte giudiziario. I legali dei Trevallion hanno depositato atti critici nei confronti dell’operato dei servizi sociali, sostenendo che alcune valutazioni sarebbero state condotte in modo parziale.

Su questi aspetti sono in corso verifiche separate, che non incidono direttamente sulla perizia principale ma contribuiscono a delineare il quadro complessivo del procedimento.

La decisione finale spetterà al Tribunale dei minori, che dovrà valutare se le nuove disponibilità manifestate dalla coppia siano sufficienti a garantire la tutela dei bambini e a consentire, gradualmente, un rientro in famiglia.

Nel frattempo i tre minori restano collocati nella casa famiglia, dove proseguono gli incontri con i genitori secondo modalità stabilite dall’autorità giudiziaria.