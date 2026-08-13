Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine genitori migliori? La rivelazione: "C'è più amore per i figli"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

I genitori della famiglia nel bosco, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, dopo la lettera ricevuta da Papa Leone XIV e in attesa della decisione del giudice sul ricongiungimento con i figli, hanno rilasciato nuove dichiarazioni pubbliche. Alla domanda se fossero diventati genitori migliori alla luce della vicenda che li sta vedendo protagonisti, Nathan ha risposto: “C’è più amore per i figli”.

La frase di Nathan Trevallion sui figli

A Nathan Trevallion, in collegamento assieme alla moglie Catherine Birmingham con la trasmissione Morning News, è stato chiesto se provasse la sensazione di essere un genitore migliore dopo la vicenda che li ha visti protagonisti assieme ai figli.

La replica del papà della famiglia nel bosco: “Io sono sempre lo stesso, ma l’amore per i figli è più grande. Stando divisi, c’è più amore verso i miei figli, oltre che verso mia moglie”.

Le parole di Catherine Birmingham

Interpellata sulla prima cosa che farà con i figli dopo l’eventuale ricongiungimento, Catherine Birmingham ha dichiarato: “Per prima cosa voglio riabbracciare i miei figli, riaverli a casa con la famiglia riunita e gli animali”.

La donna ha aggiunto: “Poi li voglio portare al mare, al mare con mamma e papà”.

Attesa per la decisione sul ricongiungimento della famiglia nel bosco

La decisione del giudice sul possibile ricongiungimento della famiglia nel bosco è prevista a breve: secondo quanto riferito dalla trasmissione Mediaset, potrebbe essere comunicata già nelle prossime ore, prima di Ferragosto. Non è escluso, però, che la decisione possa slittare dopo il 15 agosto.

La coppia, come svelato dall’avvocato Pillon, auspica che la lettera ricevuta da Papa Leone XIV possa “”favorire il ritorno urgente in famiglia dei 3 figli”.

In caso di ricongiungimento, i tre figli che attualmente vivono in una struttura protetta a Vasto verranno riportati nella casa di Nathan e Catherine e lì resteranno fino a quando non verrà realizzata la nuova casa nel bosco.

Il sindaco di Palmoli ha dato in comodato d’uso gratuito a Nathan e Catherine una casa del Comune dove loro possono vivere in questi mesi in attesa che venga realizzata la nuova casa.

ANSA

La decisione della Cassazione sui provvedimenti sui minori

L’avvocato Simone Pillon, in attesa di novità sul ricongiungimento della famiglia nel bosco (da lui assistita), ha spiegato una recente novità.

La prima sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che “da oggi, tutti i provvedimenti di collocamento di minori fuori famiglia dovranno riportare la data di scadenza. Nel provvedimento deve esserci scritto quando i bambini devono tornare a casa, a quali condizioni e con quali modalità”.

Il legale ha aggiunto: “Io credo che anche la vicenda della famiglia nel bosco abbia contribuito significativamente a questa novità di assoluto buonsenso. Mi sembra un principio di assoluta civiltà”.