Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine hanno presentato la domanda per costruire la nuova casa: dove sorgerà

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Nathan e Catherine, i genitori della famiglia nel bosco, hanno presentato la richiesta per ottenere il permesso di costruire la nuova casa. L’annuncio è stato dato dall’avvocato Simone Pillon. L’obiettivo della domanda è dimostrare che la coppia si sta impegnando a risolvere le criticità che hanno portato all’allontanamento dei figli, così da favorire il ricongiungimento con i bambini.

Dove sorgerà la casa della famiglia nel bosco

La domanda di permesso di costruire, relativa alla nuova abitazione, è stata presentata dall’architetto Maria Mascarucci, per conto dei coniugi Trevallion-Birmingham.

Lo ha fatto sapere l’avvocato Simone Pillon, da poche settimana legale di Nathan e Catherine, specificando che la struttura sarebbe “da edificarsi nel terreno di proprietà“.

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È probabile che venga costruita nell’area in cui si trova il casolare in cui viveva la famiglia nel bosco, edificio che andava ristrutturato poiché sprovvisto di servizi, isolato e costruito in un’area agricola.

Riguardo alla ristrutturazione, Pillon ha spiegato che “si tratta di un edificio in linea con le più aggiornate tecnologie green e le normative ecologiche europee”.

Quando sarà pronta la nuova casa

Sempre l’avvocato della famiglia nel bosco ha evidenziato che “trattandosi di strutture in larga parte prefabbricate, è prevedibile una durata dei lavori di circa 6 mesi dalla concessione del permesso”.

Fino a quando la casa non sarà pronta, la famiglia continuerà a risiedere nell’immobile di Palmoli messo provvisoriamente a disposizione dal Comune.

“Si auspica che tutto questo contribuisca a dimostrare la serietà di intenti della coppia e a favorire il rientro dei minori in tempi brevi”, ha concluso il legale.

Nathan e Catherine nella casa offerta dal Comune

Nathan e Catherine, nel frattempo, si sono trasferiti nella casa in cemento messa a disposizione dal Comune di Palmoli.

Il padre dei tre bambini, ogni giorno, va a trovarli nella struttura di Vasto in cui sono ospitati. L’uomo ha raccontato che i bambini “hanno tanta rabbia e tristezza“, aggiungendo che “domandano sempre quando potranno tornare a casa”.

L’avvocato Simone Pillon ha spiegato che i figli potranno tornare a riunirsi con i genitori solo dopo la decisione del giudice che non avverrà prima del deposito della consulenza tecnica. Il legale ha ipotizzato che sostanzialmente il ricongiungimento potrebbe arrivare a fine giugno.

Catherine: “Rimarremo in Italia”

Intervistata da Bruno Vespa a Cinque Minuti, Catherine Birmigham ha rivelato che resteranno “sicuramente” in Italia una volta riottenuti i figli: “Ci occuperemo dei nostri figli e forniremo loro tutto ciò che va fatto”.