Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine potrebbero riabbracciare i figli entro fine luglio: l'indizio di Pillon

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Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia conosciuta come “Famiglia del bosco“, potrebbe riunirsi ai tre figli entro la fine di luglio. L’avvocato Simone Pillon ha dichiarato che dall’ascolto dei minori “sono emersi preziosi elementi a favore del loro rientro a casa”.

La famiglia nel bosco riunita entro fine luglio

I tre bambini della coppia sono ospiti da quasi 8 mesi in una casa-famiglia di Vasto (Chieti), a causa della sospensione della responsabilità genitoriale disposta dal Tribunale dei minorenni dell’Aquila.

I piccoli sono stati sentiti dai giudici e hanno superato gli esami per l’ammissione alla classe successiva, intanto i genitori si sono trasferiti nella casa messa a disposizione dal Comune di Palmoli per il periodo necessario a fare i lavori nell’abitazione nel bosco.

ANSA

Il legale della famiglia, Simone Pillon, ha rivelato che “il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, su istanza della difesa, ha anticipato al prossimo 20 luglio il termine per memorie di parte. È dunque ipotizzabile che la decisione sulla domanda di ricongiungimento familiare pervenga entro l’ultima settimana di luglio”.

I genitori osano sperare che la famiglia possa riunirsi entro il compleanno della primogenita, che cade proprio in quei giorni”, ha aggiunto.

I bambini ascoltati per tre ore dai giudici

Il sette luglio i tre bambini della famiglia nel bosco sono stati accompagnati al Tribunale per i minorenni dell’Aquila accompagnati dalla tutrice e da un’assistente sociale.

I giudici hanno ascoltato i piccoli per circa tre ore nel più stretto riserbo e con rigorose misure di sicurezza.

Secondo quanto si è appreso, i magistrati si sono riservati la decisione. L’ascolto dei minori rappresenta uno dei passaggi più delicati del procedimento ed è appunto uno degli elementi su cui si baseranno le prossime valutazioni del collegio.

Nei giorni scorsi, inoltre, i bambini hanno ottenuto l’idoneità scolastica, un ulteriore elemento del percorso seguito dal Tribunale per i minorenni.

Cosa era stato criticato alla famiglia nel bosco

Gli elementi principali che avevano portato alla separazione dei bambini dai genitori della famiglia nel bosco puntavano sul fatto che la casa nel bosco in cui abitavano fosse priva di servizi igienici interni e da ristrutturare. Che i piccoli, studiando a casa, avessero una scarsa formazione scolastica e fossero privati delle attività di socializzazione con gli altri bambini.

In questi mesi, i genitori hanno dimostrato impegno nell’accettare le richieste dei giudici per il ricongiungimento, hanno predisposto un piano di lavori di ristrutturazione del casale nel bosco, hanno accettato di trasferirsi con i bambini nell’abitazione offerta dal Comune e hanno lasciato che i figli fossero seguiti da un’insegnante che li preparasse al percorso scolastico.

Un passo avanti in questa storia è stato fatto anche con il superamento degli esami scolastici che permetteranno alla bimba più grande di frequentare la quarta e ai gemelli la seconda elementare.