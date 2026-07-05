Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine "sono idonei al ruolo genitoriale": le tappe per il rientro dei minori

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dopo sette mesi di sospensione, gli specialisti che stanno seguendo la vicenda della famiglia nel bosco hanno dato il primo importante via libera. Si tratta del riconoscimento a Nathan e Catherine dell’idoneità del ruolo genitoriale. Con questa tappa raggiunta, l’iter di ricollocamento dei tre figli minori nel nucleo familiare si fa più vicino. Restano le condizioni di rientro, come l‘affiancamento educativo e il supporto psicologico.

Catherine e Nathan idonei al ruolo genitoriale

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Catherine e Nathan sono idonei al ruolo genitoriale. La conferma arriverebbe da una prima valutazione degli specialisti che stanno seguendo il caso della famiglia nel bosco.

Per questi, entrambi i genitori sono “idonei al ruolo genitoriale”. Una svolta importante per la coppia anglo-australiana, che vede tale idoneità sospesa ormai da sette mesi.

Si tratta della conclusione di una fase del percorso di sostegno alla genitorialità che i due hanno portato avanti e si inserisce in un iter più complesso, ma che sembra andare verso il ricongiungimento.

L’iter per il rientro dei minori

Come spiega il quotidiano, questo passaggio che accerta l’idoneità al ruolo genitoriale fa parte di un iter più ampio e complesso che deve verificare la capacità dei genitori di prendersi cura dei figli, la loro capacità di collaborare con i servizi sociali e di disporre le condizioni per il rientro dei minori.

Si parla anche di affiancamento educativo ai genitori per finalizzare le loro competenze e aiutarli a gestire la quotidianità, l’organizzazione della vita domestica e la qualità delle relazioni.

È stato anche attivato un supporto psicologico per affrontare le criticità personali ed emotive. L’ultima fase sarà quella dell’osservazione, che accerterà le condizioni per il rientro dei bambini.

Le prossime tappe

Nathan e Catherine, dopo una prima fase critica, persino di scontro con i dipendenti della casa famiglia, si sono impegnati per riorganizzare la quotidianità, a partire dall’abitazione.

Si sono aperti alle richieste degli esperti, dal punto di vista sanitario ed educativo, per permettere il rientro dei tre minori.

Un passaggio fondamentale sarà l’ascolto, la prossima settimana, dei bambini da parte del giudice. Sarà un incontro protetto, alla presenza della curatrice Marika Bolognese.