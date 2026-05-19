Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine traslocano nella nuova casa offerta dal Comune: "Hanno dormito lì"

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Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia del bosco, hanno dormito per la prima volta nell’abitazione messa loro a disposizione dal Comune di Palmoli. Lo ha annunciato l’avvocato Simone Pillon, che ha anche incontrato gli assistenti sociali e fatto depositare osservazioni alla perizia psicologica che ha decretato i due inadatti al ruolo di genitori.

La famiglia nel bosco nella nuova casa a Palmoli

Simone Pillon, avvocato dei genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion ha annunciato che la coppia avrebbe dormito per la prima volta nell’abitazione messa loro a disposizione dal Comune di Palmoli.

“Si stanno trasferendo. Il trasloco è praticamente ultimato. Stanotte hanno dormito lì” ha spiegato Pillon in una dichiarazione all’agenzia di stampa Ansa.

ANSA

Sarebbero inoltre iniziate anche le ristrutturazioni sul casolare in cui la famiglia abitava in precedenza: “I lavori saranno relativamente brevi perché si tratta di una costruzione con il materiale ecologico pre-fabbricato. Nel giro di sei mesi sarà pronta” ha continuato l’avvocato.

L’incontro con gli assistenti sociali

Pillon ha anche dichiarato di aver incontrato nuovamente i responsabili della casa famiglia di Vasto in cui sono ospitati i tre figli della coppia, in attesa della conclusione del processo che dovrà capire se Birmingham e Trevallion siano adatti a far loro da genitori.

“Ho chiesto loro una collaborazione leale e costruttiva nell’interesse dei bambini. Mi pare che ci siano i margini per poter collaborare e poter trovare insieme una strada che acceleri il percorso” ha dichiarato Pillon.

“Domani avremo un incontro con il servizio sociale e il servizio di neuropsichiatria infantile” ha poi continuato l’avvocato, che sta delineando anche una nuova strategia difensiva.

La contro-perizia

Parte della nuova linea difensiva della coppia si basa anche su alcune osservazioni alla perizia psicologica del Tribunale dei minorenni dell’Aquila elaborate dai periti di parte Tonino Cantelmi e Martina Aiello.

“Si tratta di una vera e propria contro-perizia di oltre 300 pagine che mette in luce gli inemendabili e severi errori della perizia” ha spiegato Pillon.

La perizia depositata, infatti, avrebbe individuato problemi nell’atteggiamento della coppia, definendo Birmingham e Trevallion, almeno per il momento, inadatti a far da genitori ai propri figli.