Famiglia nel bosco, Nathan e il racconto del ritorno a casa dei figli: "Felici, hanno giocato con gli animali"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il primo fine settimana insieme dopo 11 mesi, i compiti fatti tutti insieme, i libri letti la sera e poi una giornata con gli animali. Nathan Trevallion, il padre della famiglia nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, racconta in tv il ritorno a casa dei tre figli, tornati con i genitori per un weekend dopo l’allontanamento deciso dal tribunale: “Erano felici”.

Famiglia nel bosco, Nathan racconta il weekend con i figli

Come riporta Adnkronos, Nathan ha parlato con Bruno Vespa a Cinque minuti, il programma di Rai 1, insieme alla moglie Catherine Birmingham.

Quando ha saputo che i bambini avrebbero potuto passare il weekend a casa, ha detto, si è riempito di “gioia e felicità”.

La coppia è andata alla casa famiglia per dare la notizia ai figli, che erano “davvero entusiasti”.

La prima sera, nella casa che il Comune di Palmoli ha concesso alla famiglia, hanno fatto i compiti insieme, letto libri e passato del tempo insieme, prima di andare a dormire.

La giornata nella casa nel bosco con gli animali

Il giorno dopo la famiglia è tornata nel casolare nel bosco, dove il tribunale le consente di stare solo nelle ore diurne.

I bambini hanno giocato con gli animali e fatto una passeggiata a cavallo, mentre la figlia era sull’asino. Secondo il padre è stata una giornata molto gioiosa.

Al rientro nella struttura di Vasto, dove vivono da quasi un anno, i bambini erano “stanchi morti ma strafelici”, aveva raccontato il 19 ottobre l’avvocato della coppia, Simone Pillon.

Lo stesso legale aveva però avvertito che “per i bambini è molto faticosa questa gradualità”.

Famiglia nel bosco, i prossimi passi in tribunale

I tre fratelli della famiglia nel bosco erano stati allontanati dai genitori nel novembre 2025 su decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila.

Il riavvicinamento è avvenuto per tappe: il 22 settembre i bambini avevano visitato per la prima volta la casa di Palmoli, il 29 settembre avevano passato circa un’ora e mezza con i genitori.

Il weekend del 17 e 18 ottobre, il primo con i genitori dopo quasi un anno, è stato il passo successivo.

Per la prima volta i bambini hanno potuto dormire nella loro camera di Palmoli con mamma e papà, senza persone esterne alla famiglia.

Le prossime tappe sono due udienze: il 30 ottobre davanti al Tribunale per i minorenni e il 3 novembre in Corte d’Appello.