Famiglia nel bosco, "Nathan è molto deciso e autonomo, perplessità su Chaterine": parla il sindaco di Palmoli

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo l’allontanamento di Catherine Birmingham dalla casa famiglia in cui sono ospitati i bambini della famiglia nel bosco, Nathan Trevallion sembra arrivato ad una svolta. Secondo il sindaco di Palmoli, Giuseppe Rosario Masciulli, ci sarebbero ancora perplessità sulla madre ma Nathan sarebbe apparso diverso: “L’ho visto più autonomo”, le parole del sindaco.

Famiglia nel bosco, la scelta di Nathan Trevallion

Secondo quanto riportato da Dentro La Notizia nella puntata del 13 marzo, il caso della famiglia nel bosco sarebbe ad un passo dalla svolta.

Nathan Trevallion avrebbe avuto il primo faccia a faccia con l’assistente sociale responsabile della famiglia.

L’incontro sarebbe durato tre ore e sarebbe stato tenuto segreto anche alla stessa moglie Catherine Birmingham.

Un gesto che è apparso di rottura per ottenere presto il ritorno dei bambini a casa.

Le parole del sindaco di Palmoli

A Dentro La Notizia, nella puntata del 13 marzo, anche il sindaco di Palmoli ha confermato un cambiamento nell’atteggiamento di Nathan Trevallion.

Secondo il primo cittadino, il padre della famiglia nel bosco “è molto deciso”.

Ha, inoltre, confermato le perplessità su Catherine Birmingham.

Poi rivela che, tutte le volte che li ha visti in Comune, per questioni burocratiche “le decisioni erano di Catherine che dava le direttive”.

Giuseppe Rosario Masciulli, invece, sottolinea come “in questa circostanza ho visto un Nathan molto più autonomo”.

Nathan aperto al dialogo per il bene dei bambini

Sempre secondo l’inviata Alberta Montella, che sta seguendo le vicende della famiglia nel bosco per Dentro La Notizia, Nathan Trevallion avrebbe aperto alla possibilità di un dialogo con l’assistente sociale, responsabile dei figli.

L’uomo sarebbe apparso più autoritario ma collaborativo e avrebbe come unico obiettivo di riportare a casa i suoi bambini.

La mediazione, e non l’ostilità, sarebbe dunque il nuovo modo di approcciarsi a chi si sta occupando del caso.

Nathan Trevallion avrebbe, quindi, acconsentito ad un percorso con l’assistente sociale, controlli regolari per i figli da parte del pediatra, compresi i vaccini e l’iscrizione dei bambini a scuola dal prossimo settembre.