Famiglia nel bosco, Nathan ha un nuovo divieto e non può mostrare ai figli i video di mamma Catherine

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nathan Trevallion, il padre della “famiglia nel bosco“, dovrà rispettare un nuovo divieto: l’uomo, come stabilito dal tribunale, non può più mostrare ai propri figli i video che ritraggono mamma Catherine Birmingham. A parlare della vicenda è stata Rachel, la sorella di Catherine. “È un bisogno emotivo fondamentale che viene negato”, si è sfogata la zia dei minori.

Famiglia nel bosco: vietato al padre di mostrare i video della madre ai figli

La Garante regionale per l’Infanzia, l’avvocata De Febis, pochi giorni fa aveva spiegato di aver parlato con Nathan della possibilità di fare in modo che anche Catherine potesse riottenere la responsabilità genitoriale. “Non esiste nessuna preclusione”, aveva chiosato De Febis. Nelle scorse ore, invece, è arrivato un nuovo divieto.

L’avvocato che assiste i coniugi ieri sera ha depositato un’istanza per chiedere che i piccoli possano rivedere la madre quanto prima.

ANSA

Perché Catherine Birmingham è stata allontanata dai figli

Catherine è stata allontanata lo scorso 6 marzo dalla casa famiglia di Vasto dove si trovano i suoi tre figli.

I passaggi chiave dell’ordinanza parlano di una donna in preda a frequenti scatti d’ira e di atteggiamenti ostili squalificanti nei confronti del personale della struttura.

Chi conosce la signora Birmingham, però, la descrive come una madre premurosa e protettiva. “Lei è una mamma che difende i suoi figli e li protegge. Anche gli animali lo fanno, perché lei no?”, ha dichiarato una conoscente di Catherine, intervistata dal talk Dentro la Notizia.

Nathan e Catherine: “Abbiamo vissuto nel rispetto delle leggi italiane”

“Abbiamo vissuto nel rispetto delle leggi dello Stato e della Costituzione italiana. Non abbiamo mai fatto del male ai nostri bambini”, hanno scandito, una settimana fa, davanti ai cronisti, Catherine e Nathan, dopo aver incontrato il presidente del Senato Ignazio La Russa.

“Ciò che Nathan e io siamo venuti ad offrire qui oggi è la nostra verità e il nostro continuo impegno ad essere quei genitori responsabili, rispettosi e amorevoli che siamo”, ha proseguito la madre.

“E con questa verità, nel dolore più insopportabile, siamo venuti qui a tendere una mano e a chiedere di essere ascoltati. E a chiedere di tornare ad essere di nuovo una famiglia”, hanno concluso i coniugi.