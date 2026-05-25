Famiglia nel bosco, Nathan mostra la nuova casa e parla di Catherine: "Moglie e madre piena d'amore"
"Famiglia nel bosco", Nathan Trevallion mostra la nuova casa in cui si è trasferito con la moglie e parla dei figli: "I bimbi hanno tanta rabbia"
Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco“, si sono stabiliti in una nuova casa in cemento. I loro tre figli, come deciso dal tribunale dell’Aquila, per il momento continuano invece a vivere nella casa famiglia di Vasto. Il padre può vederli tutti i giorni, la madre no. Nathan, intervistato dal programma Tv “Fuori dal Coro”, ha mostrato l’abitazione in cui si è trasferito ed ha raccontato come sta la moglie, oltre a ribadire che i figli stanno soffrendo molto e non vedono l’ora di poter tornare in famiglia.
- "Famiglia nel bosco", Nathan Trevallion: "I bimbi hanno tanta rabbia"
- Le dichiarazioni sulla moglie Catherine: "Lei è sempre stata lucida"
- Opinione pubblica spaccata
“Famiglia nel bosco”, Nathan Trevallion: “I bimbi hanno tanta rabbia”
“Quasi tutte le mattine vado a Vasto a trovare i bimbi, ci vado sei giorni su sette. Catherine invece può fare due videochiamate a settimana. In quella appena passata, ha fatto un incontro protetto ed è stata un’ora piena di felicità e amore. I nostri figli non abbracciavano la mamma dall’1 aprile”. Lo ha raccontato papà Nathan all’inviata di “Fuori dal Coro”.
Quando gli è stato chiesto come stanno i bimbi, ha raccontato che “hanno tanta rabbia e tristezza”, aggiungendo che “domandano sempre quando potranno tornare a casa”.
Le dichiarazioni sulla moglie Catherine: “Lei è sempre stata lucida”
“La piccola è stata in ospedale otto giorni per una broncopolmonite. Adesso è tornata nella casa di Vasto”, ha riferito sempre Trevallion.
“Mia moglie è molto triste non potendo vedere i figli”, ha sottolineato l’uomo.
Nelle relazioni degli assistenti sociali, Catherine è stata descritta come una madre oppositiva. A marzo scorso, con un nuovo decreto, il tribunale dell’Aquila l’ha allontanata dalla casa famiglia.
“Catherine è sempre stata lucida e oggi è pronta a collaborare, lei è piena di amore sia come moglie sia come madre. Questi mesi ci hanno uniti più di prima, siamo ancora più forti e innamorati”, ha concluso Nathan.
Opinione pubblica spaccata
Il caso della “famiglia nel bosco” è anche diventato una vicenda mediatica nazionale ed ha spaccato l’opinione pubblica.
Da un lato c’è chi ritiene che la decisione dei giudici di separare i genitori dai figli sia fuori luogo e ingiusta, dall’altro chi sostiene che se si è arrivati a una simile situazione è perché i piccoli non erano realmente tutelati dai genitori stessi.