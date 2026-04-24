Famiglia nel bosco, Nathan nella nuova casa offerta dal Comune di Palmoli: "Abbiamo detto sì a tutto"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Nathan Trevallion inizia il trasloco nella nuova casa offerta dal Comune di Palmoli. Il papà della famiglia nel bosco ha cominciato a portare le prime cose nella nuova abitazione concessa gratuitamente dal sindaco Giuseppe Masciulli, in attesa della conclusione dei lavori di ristrutturazione del casolare con cui viveva insieme ai tre figli e alla moglie Catherine. Un passaggio centrale per le speranze di ricongiungimento, anche se dalla relazione della curatrice legale dei bambini, Marika Bolognese, sarebbero arrivati brutti segnali.

Le parole di Nathan

Nathan Trevallion è stato ripreso dalle telecamere di Dentro la Notizia mentre cominciava il trasferimento nella casetta concessa dal Comune in provincia di Chieti, in un’area del campo sportivo comunale non troppo distante dal rustico della famiglia nel bosco di Palmoli.

“Sono disposto a fare di tutto per i nostri bambini” ha detto il papà ai microfoni della trasmissione di Gianluigi Nuzzi, sottolineando di aver detto di “sì a tutto” insieme alla moglie Catherine, compreso il superamento dei nodi dei vaccini e dell’istruzione dei tre figli, affidata a una maestra.

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“Ho portato un po’ di roba adesso, la lenzuola, le copertine per letti – ha aggiunto Nathan – Tutto pronto per dormire qua, quando escono i bambini“.

Il trasloco nella nuova casa di Palmoli

Il trasferimento nella nuova casa, aspettando la chiusura dei lavori di rifacimento del casolare nel bosco, potrebbe rappresentare una svolta decisiva per convincere il tribunale per i minorenni dell’Aquila, almeno per l’affidamento dei bambini a Nathan Trevallion.

La coppia anglo-australiana punta su questa alternativa in caso di bocciatura dei giudici sul ricongiungimento, ma l’ipotesi si scontrerebbe con la resistenza della curatrice legale dei tre bimbi, Marika Bolognese.

La doccia fredda per la famiglia nel bosco

Nella nuova relazione depositata alla prima udienza della corte d’Appello per il ricongiungimento, la curatrice ha scritto che “i genitori hanno compiuto passi significativi”, come appunto l’aver accettato l’offerta del Comune di Palmoli sulla sistemazione e il nuovo piano didattico.

Progressi che per la dottoressa Bolognesi non sarebbero però sufficienti, in quanto, si legge nel documento, “occorre distinguere tra l’adempimento di oneri materiali e il recupero delle capacità genitoriali, le quali non possono ritenersi riacquisite per il solo fatto di aver accettato un alloggio”.

Nonostante l’incontro pubblico sulla famiglia nel bosco alla Camera, con Nathan e Catherine, la relazione della curatrice non sembra concedere margini: “La richiesta di immediato ricongiungimento familiare o, in subordine di affido esclusivo al padre appare, allo stato degli atti, del tutto destituita di fondamento clinico e giuridico”.