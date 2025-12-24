Famiglia nel bosco, Nathan non potrà fare il pranzo di Natale coi figli per evitare precedenti: ira di Salvini

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Nathan Trevallion, il padre della celebre famiglia nel bosco di Palmoli, ha ricevuto il divieto di consumare il pranzo di Natale con i suoi tre figli nella struttura protetta di Vasto per non creare “precedenti”. Una decisione che ha scatenato la furia di Matteo Salvini. Il vicepremier ha tuonato su X contro i giudici, definendo la loro decisione una violenza di Stato.

Nathan non potrà fare il pranzo di Natale coi figli

Come riporta il Corriere della Sera, Nathan Trevallion ha ricevuto un secco e categorico diniego alla sua richiesta di poter condividere il pranzo di Natale con i suoi tre figli all’interno della struttura protetta che li ospita.

La motivazione: concedere questo strappo alla regola al papà costituirebbe un precedente pericoloso per gli altri genitori degli ospiti della comunità.

Mediaset

Continuano le polemiche sulla famiglia nel bosco di Palmoli

Di conseguenza, il tempo concesso a Nathan per riabbracciare i suoi piccoli sarà limitato a una manciata di ore, precisamente dalle 10 alle 12.30 del mattino di Natale, dopodiché l’uomo dovrà abbandonare la struttura, lasciando i bambini a pranzare senza di lui.

Cosa ha detto Salvini sulla famiglia nel bosco

Questa decisione ha scatenato l’ira furibonda di Matteo Salvini, che non ha usato mezzi termini per descrivere la situazione.

Il leader della Lega ha definito l’allontanamento forzato anche durante il giorno di Natale come una violenza di Stato senza senso, promettendo battaglia affinché i minori possano tornare al più presto tra le braccia dei genitori.

La polemica si inserisce in un contesto già teso dopo che il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha negato il ricongiungimento, disponendo invece una massiccia indagine psico-diagnostica sull’intero nucleo familiare.

La psichiatra incaricata avrà 120 giorni per analizzare i profili di personalità di Nathan e Catherine, valutando se la loro scelta di vita radicale abbia compromesso in modo irreversibile le loro capacità genitoriali.

La casa donata dal ristoratore Armando Carusi

Sul fronte abitativo, una soluzione sembrava essere stata trovata grazie alla generosità di Armando Carusi, un ristoratore di Ortona.

L’imprenditore ha infatti concesso alla famiglia un casale dotato di tutti i servizi in comodato gratuito, proprio a Palmoli.

Carusi ha spiegato all’ANSA che Nathan utilizza la struttura soprattutto per dormire, sperando che questo nuovo ambiente, ritenuto salubre e a norma, potesse accelerare il ritorno dei bambini.

Nonostante l’impegno del benefattore e di sua figlia Leonora, che auspicavano una sorta di miracolo di Natale per la famiglia nel bosco, la magistratura ha tirato dritto, confermando la necessità di accertamenti clinici profondi prima di qualsiasi passo indietro.

Perché i bambini non possono stare con mamma e papà

Le relazioni fornite dagli operatori della casa-famiglia di Vasto dipingono un quadro di gravi carenze educative e sociali per i piccoli.

La figlia maggiore, secondo quanto emerso, non sarebbe in grado di sillabare le lettere o comporre i numeri, evidenziando un ritardo nel raggiungimento della fase lessicale.

Inoltre, i bambini avrebbero mostrato una diffidenza quasi totale verso i coetanei e una reazione di terrore verso la doccia e il sapone, abitudini igieniche a cui non erano evidentemente stati abituati durante la loro permanenza nel bosco.