Famiglia nel bosco, nell'ultima relazione degli specialisti l'allarme sui bimbi "a rischio trauma e abbandono"
Famiglia nel bosco, nella relazione gli specialisti chiedono il ripristino del nucleo familiare: bimbi a rischio dopo l’allontanamento della madre
La nuova relazione degli specialisti a proposito dei bimbi della “famiglia nel bosco” parla chiaro: al Tribunale si richiede un ripristino urgente del nucleo familiare. Per i consulenti di parte, Cantelmi e Aiello, i bambini mostrerebbero segnali di trauma dopo l’allontanamento della madre. Critiche anche agli incontri, ritenuti potenzialmente dannosi.
- Famiglia nel bosco, i bimbi a rischio trauma
- La relazione degli specialisti
- Critiche agli incontri madre-figli
- Il rischio di riattivazione del trauma
Famiglia nel bosco, i bimbi a rischio trauma
La relazione tecnica depositata al Tribunale per i minorenni dell’Aquila dai consulenti di parte, gli specialisti Tonino Cantelmi (psichiatra) e Martina Aiello (psicologa), lancia un allarme: i genitori sarebbero stati “lasciati soli nel loro percorso”, con il rischio concreto di ulteriori danni alla salute mentale dei bimbi dei Trevallion, la cosiddetta “famiglia nel bosco“.
Nel documento, gli esperti parlano di una situazione che richiederebbe un intervento definito “urgente ed improcrastinabile”, sottolineando la necessità di un “ripristino tempestivo del nucleo familiare” per garantire la tutela dei minori.
La relazione degli specialisti
Il punto di partenza della relazione è l’allontanamento della madre, Catherine, dalla casa famiglia di Vasto, dove viveva con i suoi tre figli dal 20 novembre 2025. La separazione, avvenuta il 6 marzo, viene descritta come improvvisa e ad alto impatto emotivo, tale da aver privato i bambini della loro “unica base sicura”.
Secondo i consulenti, i minori avrebbero manifestato segnali compatibili con traumi evolutivi. Nelle videochiamate si osservano infatti “espressioni facciali marcatamente spente, sguardi fissi o poco reattivi, riduzione dell’espressività emotiva e un generale impoverimento dell’iniziativa relazionale”.
Tali elementi vengono associati a stati di “ipoattivazione, freezing e ritiro emotivo”. A ciò si aggiungerebbero “modalità di alimentazione disorganizzata, non regolata dal senso fisiologico di fame e sazietà”.
Critiche agli incontri madre-figli
Particolare attenzione viene riservata all’incontro in presenza del 1 aprile, giudicato non adeguatamente preparato sul piano psicologico. I consulenti evidenziano l’assenza di una “predisposizione di una cornice tecnica di contenimento” e la presenza simultanea di numerose figure istituzionali, tra cui assistenti sociali e garanti.
Una situazione che, secondo il documento, non sarebbe stata neutra né protettiva. “Ne consegue” scrivono i consulenti “che eventuali analisi o valutazioni tratte da tale incontro non possono essere considerate neutrali né affidabili”, poiché il contesto avrebbe influenzato comportamenti e osservazioni, con il rischio di “conclusioni metodologicamente infondate e pregiudizievoli”.
La relazione sottolinea inoltre come Catherine, la madre, si trovasse in una condizione di “profonda destabilizzazione emotiva”, mentre padre e figli sarebbero stati “lasciati soli nella gestione di un momento estremamente complesso”.
Il rischio di riattivazione del trauma
Un altro punto critico riguarda la gestione degli incontri successivi tra madre e figli. Secondo Cantelmi e Aiello, il contatto dopo il distacco riattiverebbe nei bambini “vissuti intensi di perdita, abbandono, paura, speranza, aspettative ed impotenza”, aggravati dalla successiva separazione.
“Ogni incontro può riaprire la ferita” evidenziano gli esperti, sottolineando come l’assenza di un contesto adeguato possa aumentare il disagio anziché ridurlo. Per questo motivo viene contestato anche il luogo scelto per gli incontri, ritenuto non neutro e potenzialmente dannoso, con il rischio di “riattivazione del trauma del distacco vissuto dal minore”.