Famiglia nel bosco, nelle carte le accuse a Catherine e il nervosismo dei figli: "Ferita un'educatrice"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Catherine Birmingham secondo i giudici avrebbe avuto un atteggiamento “rigido” e “ostile” tanto da “ledere” persino “il diritto allo studio” dei figli. Dopo l’ordinanza del tribunale per i minorenni dell’Aquila, che ha disposto il trasferimento dei tre figli della famiglia nel bosco in un’altra comunità educativa e l’interruzione della convivenza con la madre, emergono discussioni e dettagli. Secondo i giudici i figli erano sempre più nervosi.

Famiglia nel bosco, le accuse a Catherine

Dopo la decisione del Tribunale di allontanare i figli dalla madre, emergono dettagli per quanto riguarda i rapporti di Catherine Birmingham con gli assistenti sociali.

Secondo i giudici, infatti, “la persistente e costante presenza materna è gravemente ostativa agli interventi programmati e pregiudizievole per l’equilibrio emotivo e l’educazione dei minori”.

I bambini poi avrebbero avuto veri e propri atteggiamenti ostili nei confronti di maestre e assistenti sociali.

Nelle carte il nervosismo del figli

Stando a quanto scritto dal Tribunale, nei tre minori sarebbe stato notato un atteggiamento di nervosismo, con atti distruttivi.

Atteggiamenti che la madre spiegava con il loro malessere: i piccoli avrebbero scarabocchiato muri e armadi, messo in disordine, buttato vasi e aperto rubinetti d’acqua esterni.

In tutto questo la madre non ha mai condiviso i metodi della casa famiglia. Cosa che, secondo i giudici, andrebbe a “ledere il diritto allo studio del figli”.

Il comportamento dei figli

Dalle carte è emerso che “alla condotta materna ha simmetricamente corrisposto quella dei figli che se prima dialogavano serenamente con tutrice e curatrice, nell’ultimo periodo hanno preso a rifiutare ogni contatto, limitandosi a chiedere di rientrare a casa”.

Secondo i giudici poi i piccoli avrebbero cercato di “fare del male alle educatrici“, accusandole, usando parole della madre, di essere “cattive”.

Catherine avrebbe poi giustificato ogni comportamento parlando del malessere die figli e accusando le educatrici stesse.

I giudici e la figura del padre

E se da un lato è emerso un atteggiamento ostile da parte della madre (atteggiamento che sarebbe stato “trasmesso” ai figli), cosa ben diversa è l’atteggiamento del padre.

Nathan, infatti, viene descritto dai giudici come “positivo” e con un’abile capacità di mediare.

Al punto che, hanno scritto, “appare utile che il servizio sociale valuti la possibilità di intensificare la frequentazione a distanza e in presenza tra i minori e il padre”.