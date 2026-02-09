Famiglia nel bosco, nonna Pauline in lacrime per i bambini che "stanno male" e sono "ansiosi": "Non è giusto"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La nonna Pauline racconta il dolore dei tre bambini allontanati dalla famiglia nel bosco: ansia, sofferenza e desiderio di tornare a casa. Come confermato durante l’intervista, né lei né la zia vogliono portarli in Australia, ma chiedono che tornino con i genitori. Il doppio passaporto Ue potrebbe aprire nuove soluzioni legali, come un affido temporaneo.

Famiglia nel bosco, parla Pauline

La vicenda dei tre bambini allontanati dalla cosiddetta famiglia nel bosco continua a sollevare interrogativi e forti emozioni. A raccontare il dolore vissuto dai più piccoli è Pauline, la nonna materna, intervenuta nel programma “Dentro la notizia”.

“È stato molto difficile lasciarli lì, molto difficile” ha raccontato la donna, spiegando quanto sia stato doloroso separarsi dai nipoti, che le chiedevano insistentemente di tornare a casa con lei.

La testimonianza della nonna

Le sue parole restituiscono il quadro di una sofferenza profonda, che va oltre gli aspetti giudiziari e tocca direttamente il benessere psicologico dei minori.

Secondo Pauline, i bambini non comprendono le ragioni dell’allontanamento e vivono in una condizione di confusione emotiva, aggravata dal fatto che attorno a loro riceverebbero informazioni contrastanti.

“Loro amano immensamente l’Italia, questa è la loro vita, vogliono vivere qui ed è un peccato che questo stia accadendo. Non riescono a capire perché non possano andare a casa. Ci sono tantissime persone intorno a loro che gli stanno mentendo, quindi loro non riescono a capire cosa sia vero e cosa no”.

Il disagio dei tre bambini

La nonna ha descritto segnali evidenti di disagio, come nervosismo e comportamenti regressivi. “Stanno molto male, sono estremamente ansiosi, continuano a mangiarsi le unghie tutto il tempo”.

“Da bambini non hanno nemmeno mai usato il ciuccio, invece adesso continuano a mangiarsi le unghie che sono tutte rovinate e doloranti” ha ribadito. “Non va bene. Stanno soffrendo tantissimo. Non è giusto”.

I figli con la nonna in Australia?

La donna ha chiarito un punto fondamentale: non intende portarli via con sé, i bambini devono restare uniti alla loro famiglia, accanto alla madre Catherine e al padre Nathan. A rafforzare questa visione è anche la testimonianza della zia Rachel.

Va detto che sussiste un elemento giuridico rilevante, che riguarda il doppio passaporto maltese e australiano posseduto da Pauline e Rachel.

Essendo Malta uno Stato membro dell’Unione Europea, questo potrebbe offrire al tribunale una soluzione alternativa: affidare temporaneamente i bambini a un familiare all’interno del quadro normativo europeo, consentendo loro di lasciare la casa-famiglia e tornare in un contesto affettivo.