Famiglia nel bosco, nonna Pauline preoccupata per Catherine e i bimbi "perfetti": "Loro sono buoni genitori"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il caso della “famiglia nel bosco” resta aperto tra decisioni giudiziarie e polemiche. La nonna Pauline denuncia gli effetti della separazione dei bimbi da Catherine e Nathan: “Non è giusto, sono buoni genitori ed erano felici”. I bambini sono ancora in casa famiglia a Vasto, mentre si paventa un nuovo trasferimento.

Famiglia nel bosco, lo sfogo di nonna Pauline

Nelle ultime settimane il caso della cosiddetta “famiglia nel bosco” ha registrato nuovi sviluppi, mentre emergono testimonianze sempre più toccanti, come quella della nonna Pauline, intervenuta nel programma televisivo “Dentro la notizia”.

La donna ha espresso frustrazione e preoccupazione per i bimbi e per sua figlia Catherine, dopo le decisioni che hanno intaccato il loro legame e interrotto una quotidianità, a suo avviso, molto serena.

ANSA

“Sono preoccupata per i bambini e per Catherine. Nella mia testa io vedo che loro avevano un legame, una famiglia felice” ha affermato. “Ora loro non hanno nulla e hanno separato i loro genitori come se fosse un divorzio. No, non è giusto. Scusa, non è giusto”.

La preoccupazione per Catherine e i suoi bimbi

Il racconto della nonna enfatizza il trauma della separazione familiare, avvenuta dopo le decisioni del Tribunale per i minorenni. Un intervento che avrebbe minato la vita di una famiglia “normale”.

“La verità è che sono dei buoni genitori” ha sottolineato, “non c’è nulla di sbagliato. I loro bambini stanno bene, sono felici e tutto il resto, quindi… speriamo che tornino a casa prima di andarcene”.

“I bambini hanno iniziato a farmi le coccole” ha aggiunto, emozionata. “È molto difficile lasciarli, molto difficile. Io penso che siano dei bravi bambini, ma in ognuno di noi c’è del bene e del male, perché altrimenti mentirei se dicessi che sono perfetti. Per me loro lo sono. Erano dei bambini perfetti. Io li amo ancora di più, tutti loro”.

Gli ultimi sviluppi del caso

Nonna Pauline è arrivata dall’Australia insieme alla zia dei piccoli, dopo l’esplosione del caso. Ha chiesto più volte l’affidamento dei nipoti, sostenendo che non si trovino a loro agio nella struttura e che siano profondamente turbati. La donna aveva descritto in precedenza i bambini come “confusi” e incapaci di comprendere perché non possano tornare a casa.

Attualmente, i tre minori si trovano ancora nella casa famiglia a Vasto, dopo essere stati allontanati dai genitori Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, per i quali è stata resa disponibile una nuova casa dal Comune di Palmoli.

Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, che ha ritenuto necessario intervenire per garantire il benessere dei minori. Negli ultimi giorni è stata addirittura ipotizzata una nuova separazione, con il trasferimento dei bambini in un’altra struttura senza la madre.