Famiglia nel bosco, nonna Pauline preoccupata per i bimbi che "sono infelici perché a casa sono liberi"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Torna a parlare Pauline, la nonna dei tre bambini della ormai nota “famiglia nel bosco”. La donna si è detta preoccupata per i nipoti che sono “tristi e infelici” e vogliono tornare a casa, l’unico posto in cui “si sentono liberi”. La vicenda ha scosso l’australiana che ormai da qualche settimana si è stabilita in Abruzzo per dare un supporto a sua figlia Catherine.

Famiglia nel bosco, gli aggiornamenti

Non si spegne l’eco mediatica intorno alla vicenda della famiglia nel bosco, un nucleo familiare composto da due genitori – Nathan e Catherine – e tre figli che sono stati divisi oltre 100 giorni fa dal provvedimento del 13 novembre, quando il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto l’allontanamento dei piccoli dalla casa nel bosco di Palmoli dove vivevano, trasferendoli in una struttura insieme alla madre.

Mentre la disputa legale prosegue e si punta ad accertare le capacità genitoriali dei due, è tornata a parlare Pauline, la madre di Catherine e nonna dei bimbi.

Parla nonna Pauline

Intervenuta nel programma “Dentro la notizia”, la nonna materna ha spiegato come lei stessa stia vivendo questa delicata situazione e come i suoi nipoti stanno reagendo a quanto gli è capitato.

“Non vedo l’ora che i bambini tornino a casa, devono tornare qui. Sono molto tristi, piangono, non sono felici. Sono sconvolti perché non possono tornare a casa. Non fanno altro che dirmi che vogliono tornare a casa e questo mi fa piangere”, dice Pauline.

La donna ormai da 4 settimane si è stabilita in Abruzzo, dov’è arrivata dall’Australia per dare supporto alla figlia Catherine.

La casa a Palmoli e il benefattore per Nathan e Catherine

Nella sua intervista esclusiva con il programma Mediaset, Pauline perora la causa della vecchia casa della famiglia nel bosco di Palmoli.

“Non siamo nel cuore della foresta, è una casa circondata da alberi e animali. E i bambini amano questo posto perché qui sono liberi, qui corrono e si arrampicano sugli alberi. È qui che sono felici e in salute”, ribadisce.

Non si tratta della prima volta in cui Pauline si espone in prima persona, cercando di trovare una soluzione alla situazione. Inoltre, è notizia recente la comparsa nella comunità della cittadina abruzzese – che si sta prodigando per aiutare la famiglia nel bosco – di un benefattore che si è offerto di pagare le spese della casa data in concessione al padre Nathan fino al compimento della maggiore età dei suoi tre figli che hanno oggi 8 e 6 anni.