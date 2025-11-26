Famiglia nel bosco, Nordio pronto a "esercitare poteri": cosa significa la frase del ministro della Giustizia

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Carlo Nordio, replicando a un’interrogazione parlamentare della Lega in riferimento a possibili iniziative sul caso dei minori appartenenti alla famiglia che vive in una abitazione in un bosco in provincia di Chieti, ha riferito che non esclude di esercitare i poteri che la legge conferisce alla sua carica da ministro della Giustizia.

Famiglia nel bosco, Nordio: “Ho provveduto ad approfondire la vicenda”

“Ho provveduto subito ad approfondire con urgenza la vicenda tramite l’ispettorato chiedendo la trasmissione di copia integrale di tutti gli atti che non sono ancora pervenuti” ed “è chiaro che laddove dovessero emergere profili di rilievo disciplinare, eserciterei i poteri che sono stati conferiti dalla legge“. Così il ministro Nordio alla Camera, rispondendo a un’interrogazione parlamentare.

“È chiaro – ha aggiunto – che il prelievo forzoso di un minore, i presupposti che lo legittimano, non possono mai prescindere dal dovuto e difficile bilanciamento tra l’interesse del minore in prospettiva futura e quello attuale al mantenimento dello status quo”.

ANSA La casa nel bosco a Palmoli dove vivono Nathan Trevallion e Catherine Birmingham

E ancora: “Si tratta di una misura estrema alla quale ricorrere dopo aver valutato attentamente le ripercussioni che un simile provvedimento può produrre sul benessere psicofisico del minore e sempre avendo come faro il superiore interesse sancito dalla Costituzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

Il ministro ha continuato ricordando che personalmente ha anche manifestato la sua perplessità “derivante dalla circostanza che, dopo anni e anni di bombardamento anche mediatico contro la civiltà dei consumi, contro la modernizzazione della vita, l’industrializzazione, l’eccessivo uso delle fonti di produzione elettriche o addirittura nucleari, quando poi una famiglia decide di vivere pacificamente secondo i criteri di Rousseau a contatto con la natura, si debba poi arrivare a dei provvedimenti così estremi”.

“Naturalmente è una situazione che va considerata con grande attenzione bilanciando gli interessi degli uni degli altri”, ha concluso Nordio.

I poteri e i compiti del ministro della Giustizia previsti dalla Costituzione

Il ministro della Giustizia è il solo ministro ad avere rilievo costituzionale. Infatti, l’articolo 110 della Costituzione gli assegna il compito di curare “l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”.

La legge sancisce la facoltà del titolare del dicastero di formulare richieste e osservazioni sulle materie di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Ministro può prendere parte alle sedute del Consiglio quando ne è richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o fornire chiarimenti. Inoltre ha la facoltà di promuovere l’azione disciplinare su cui si pronuncia il Consiglio Superiore della Magistratura.

Secondo la Costituzione, le due funzioni fondamentali del Ministro sono l’organizzazione dei servizi e la titolarità dell’azione disciplinare nei confronti dei magistrati. Le restanti funzioni sono definite con legge ordinaria.

Tra i compiti del ministro della Giustizia, c’è la facoltà di chiedere ai Capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della giustizia. Il ministro esercita anche la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari.

Il caso è diventato anche politico

La vicenda dei figli della famiglia che vive nel bosco è diventata anche politica. La premier Giorgia Meloni ha chiesto di essere informata sugli sviluppi di quanto sta accadendo. Ha inoltre lasciato trapelare di essere stata “colpita” dal caso.

Matteo Salvini, dopo che i figli della coppia sono stati allontanati dai genitori, ha tuonato contro la magistratura: “Un sequestro di tre bambini portati via da una mamma e da un papà in maniera indegna, preoccupante, pericolosa e vergognosa”.

“Sono impegnato ad andare fino in fondo e se serve anche a parlare con il giudice del tribunale dei minori”, ha aggiunto il leader leghista.

Secondo alcuni analisti, alcuni esponenti del centrodestra stanno attaccando le toghe per riaccendere lo scontro con i magistrati in vista del referendum confermativo sulla separazione delle carriere.

Da Garlasco ai femminicidi, le dichiarazioni controverse del ministro

Carlo Nordio, da quando ricopre la carica di ministro della Giustizia, è finito in diverse occasioni al centro delle polemiche per aver esternato frasi giudicate controverse.

Di recente è intervenuto sugli sviluppi delle indagini relative al delitto di Garlasco, affermando che ad un certo punto “bisognerebbe avere il coraggio di arrendersi”. Nordio ha aggiunto che a distanza di oltre 20 anni da un omicidio, qualunque esso sia, è particolarmente difficile riuscire a ricostruire dinamica e verità.

Altre dichiarazioni che hanno fatto rumore sono state quelle rilasciate alla Conferenza internazionale contro il femminicidio. “Io – ha ragionato Nordio – mi sono sempre chiesto da modesto studioso anche di storia, come mai siamo arrivati a questa prevaricazione continua, ininterrotta, secolare, millenaria, dell’uomo nei confronti della donna: è una risposta se vogliamo un po’ darwiniana della legge del più forte”.

Nordio ha proseguito sostenendo che, “anche se oggi l’uomo accetta, e deve accettare, questa assoluta parità formale e sostanziale nei confronti della donna, nel suo subconscio, nel suo codice genetico, trova sempre una certa resistenza”.