Famiglia nel bosco, obiettivo ricongiungimento a Natale dopo il ricorso bocciato dalla Corte d'Appello

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Dopo la vicenda giudiziaria conclusasi, per il momento, con l’allontanamento dei figli e la sospensione della potestà genitoriale, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sperano ancora di poter riunirsi almeno per le feste di Natale. La speranza dei legali della famiglia nel bosco è quella della concessione di un ricongiungimento seppur sotto monitoraggio dei servizi sociali.

Come passerà il Natale la famiglia nel bosco

La Corte di Appello dell’Aquila ha bocciato il ricordo di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham contro la decisione del Tribunale dei minori.

La potestà genitoriale resta sospesa, ma ciò non toglie ai genitori la speranza di poter riunire la famiglia a Natale.

ANSA Nathan Trevallion firma il contratto per la nuova casa

La decisione spetta ai giudici del Tribunale minorile del capoluogo abruzzese, che ha chiesto del tempo per prendere una decisione.

Un barlume di possibilità arriva proprio dalla sentenza della Corte di Appello, che ha riconosciuto gli “apprezzabili sforzi di collaborazione” da parte di Trevallion e Birmingham.

I legali sperano in un ricongiungimento

L’ipotesi più probabile è quella di una “via transitoria” che, così come spiega al Corriere l’avvocata Danila Solinas, si è già registrata “in molti altri casi”.

La legale che assiste la coppia anglo-australiana residente nel bosco di Palmoli a Chieti la definisce “la prassi nei casi di questo tipo”.

“Potrebbe dire, – continua Solinas – ti consento il ricongiungimento ma lascio la responsabilità dell’osservazione ai servizi sociali”.

In tale caso, resterebbe la figura del curatore ma non quella della tutrice. Ovvero Maria Luisa Palladino, scelta dal Tribunale per monitorare lo stato dei minori.

“Certo, resterebbe sospesa la responsabilità genitoriale ma sarebbe comunque un bel passo avanti”, ha sottolineato la legale.

Accettate le richieste del Tribunale

Per i legali della coppia è già avvenuto il “definitivo superamento del muro di diffidenza da loro precedentemente alzato avverso gli interventi e le offerte di sostegno”, così come sottolineato dalla Corte d’Appello.

Mentre la moglie e i figli si trovano nella casa famiglia predisposta dai giudici, Nathan Trevallion ha lasciato la casa nel bosco, avviandone i lavori di bonifica e riqualificazione.

I genitori hanno anche accettato che i bambini siano affiancati dall’insegnante Rossella D’Alessandra nel loro percorso di homeschooling.

Resta da risolvere la questione socializzazione, a sostegno della quale i legali della coppia hanno raccolto testimonianze dei vicini.