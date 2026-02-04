Famiglia nel bosco, per gli psichiatri i bimbi devono "tornare dai genitori" per risolvere problemi di disagio

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Un’equipe di psichiatri ha incontrato i bimbi della famiglia nel bosco e ha espresso parere favorevole affinché i piccoli siano ricongiunti con i genitori. Per gli esperti sarebbe necessario ripristinare “la continuità dei legami familiari al fine di estinguere i comportamenti di disagio evidenziati dai bambini”.

Il parere degli psichiatri sulla famiglia nel bosco

Il parere dell’equipe di psichiatri della Asl Lanciano Vasto Chieti è destinato a pesare sulla decisione del Tribunale per il ricongiungimento della famiglia nel bosco.

Nella relazione depositata dagli specialisti si legge che è “indispensabile favorire e ripristinare una consuetudine nella situazione affettiva attraverso la garanzia di continuità dei legami familiari al fine di estinguere i comportamenti di disagio evidenziati dai bambini, nell’ottica di una necessaria condivisione con la famiglia degli obiettivi didattici e di adattamento alla collettività tra pari e di scelte per il benessere dei minori”.

Per il team i piccoli vanno monitorati, ma intanto devono tornare a vivere con i genitori.

Il parere degli psichiatri potrebbe neutralizzare la nuova relazione dei servizi sociali che, dopo attento monitoraggio della situazione, ha confermato le perplessità nei confronti dei metodi genitoriali.

Cosa ha detto la madre Catherine agli psichiatri

Catherine Trevallion ha spiegato agli esperti della Asl regole e aspirazioni della famiglia neorurale di Palmoli, sottolineando le attuali difficoltà.

“I bambini sono traumatizzati dal fatto di non poter dormire assieme ai genitori, si svegliano la notte con incubi non potendo contare sulla presenza dei genitori, come avveniva in precedenza a casa per la paura del buio. Abbiamo sempre voluto garantire loro una realtà di vita lontana dai problemi del mondo”, avrebbe detto la donna.

Catherine è stata ascoltata anche riguardo al tema dell’istruzione dei figli.

Per la madre dei bambini “ci sono molte migliaia di persone che la pensano come noi. La nostra intenzione non è negare le opportunità didattiche ma iniziare il lavoro di apprendimento dopo aver fatto esperienze dirette nella natura”.

“Le persone sono maggiormente predisposte ad apprendere – avrebbe detto la donna – se prima si crea un background di interesse in tal senso, il cervello cresce più lentamente ma si sviluppa maggiormente nel tempo. I bambini acquisiscono anche più voglia di imparare perché le punizioni e l’essere ripresi abbassano l’autostima”.

Favorevole all’introduzione della figura dell’insegnante avrebbe ribadito che “favorendo l’apprendimento su spontaneità del bambino si sviluppa la creatività“.

Per gli psichiatri, i bambini “presentano una sostanziale adeguatezza delle aree emotivo relazionali. L’interazione con i genitori risulta valida e questi rappresentano per loro un valido riferimento emotivo. Nel complesso i bambini sono risultati sereni pur con episodi di aggressività, provocatorietà e diffidenza inevitabilmente legati alle vicissitudini occorse e alla circostanza valutativa”.

Il parere degli assistenti sociali

Nel documento degli assistenti sociali, si lamenterebbe invece l’intransigenza di Catherine Trevallion che viene descritta come “riluttante” a condividere regole differenti dalle proprie.

Seppur favorevole al ricongiungimento, anche il team di psichiatri della Asl ha osservato che lo sviluppo didattico si mostra “disomogeneo” con alcune “abilità” al di sotto della fascia a causa della “mancata scolarizzazione”.