Famiglia nel bosco, per i giudici la casa è un "rudere" ma per il geometra le condizioni sono "discrete"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Sul caso della famiglia che vive nel bosco di Palmoli, in Abruzzo, si stanno valutando tutti i dettagli. Nelle relazioni sul casolare, la struttura viene definita “disagevole”, ma la perizia di un geometra segnala che non ci sono pericoli di staticità. Nei documenti si parla anche di condizioni igieniche non idonee, minori privi d’istruzione e negligenze genitoriali. La pediatra ha però segnalato che i bimbi crescono bene e il Ministro dell’Istruzione precisa che “risulta espletato l’obbligo scolastico”.

Cosa dicono le relazioni sulla famiglia nel bosco

La vicenda della famiglia nel bosco è iniziata un anno fa quando il personale sanitario, dopo il ricovero in ospedale per un’intossicazione da funghi, ha segnalato ai carabinieri condizioni igieniche non ottimali.

Allertati i servizi sociali, sono scattati i controlli sull’abitazione in cui vive il nucleo familiare. Due relazioni sul casolare di Palmoli sono state fatte il 23 settembre e il 14 ottobre 2024.

La casa nel bosco a Palmoli

In questi documenti, come riporta Il Corriere della Sera, i carabinieri e i servizi sociali hanno descritto una “condizione di sostanziale abbandono dei minori“, “abitazione disagevole (un rudere fatiscente) e non salubre”, “i minori privi di istruzione e di pediatra e assistenza sanitaria” e “preoccupante negligenza genitoriale da parte di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion che farebbero vivere i figli in isolamento”.

Cosa c’è nel casolare e quanto è stabile

Secondo i magistrati, la struttura in cui vive la famiglia nel bosco è “un rudere, manca collaudo statico e le condizioni non sono idonee alla tutela dell’integrità fisica dei minori”.

Il Corriere della Sera segnala però che la perizia di un geometra garantisce che non ci sono problemi di staticità e che, dal punto di vista strutturale “l’abitazione risulta in discrete condizioni generali”. Il perito segnala invece che “gli impianti sono carenti”.

Nelle relazioni dei servizi sociali si scrive poi che nel casolare c’è umidità e quindi i minori rischiano lo sviluppo di patologie polmonari.

L’inviata del Corriere, andata sul posto, segnala che la casa è piccola e apparirebbe ben riscaldata con un caminetto e la stufa a legna che assicurerebbero una temperatura all’interno delle mura di 22 gradi.

Non c’è gas, che non arriva in quella zona, e neanche l’acqua corrente.

Le condizioni igieniche, il pediatra e la scuola

Nei documenti vengono segnalate condizioni igieniche precarie, in particolare legate al bagno a secco esterno. Il problema sarebbe il freddo durante l’inverno ma ci sarebbe un progetto, firmato da Nathan, per predisporre un bagno all’interno del casolare.

Riguardo allo stato di salute, il legale della famiglia ha affermato che i bambini hanno completato le vaccinazioni, manca solo il richiamo, mentre la pediatra dei servizi che ha visitato i piccoli ha scritto che crescono bene.

I genitori hanno optato per l’home schooling, ovvero l’istruzione parentale prevista dalla legge a patto che ci siano le certificazioni delle scuole. Nel decreto però si legge che i tre figli della coppia “sono privi di istruzione”.

Il Corriere riporta che la figlia maggiore di 9 anni ha sostenuto l’esame a giugno e ha ottenuto il diploma di idoneità alla terza elementare e il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diramato una nota in cui precisa che “risulta regolarmente espletato l’obbligo scolastico attraverso l’educazione domiciliare legittimata dalla Costituzione e dalle leggi vigenti e tramite l’appoggio a una scuola autorizzata”.