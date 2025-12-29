Famiglia nel bosco, per Nathan un Capodanno senza i figli: quando potrà rivedere la sua famiglia

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La famiglia nel bosco non verrà ricongiunta nemmeno a Capodanno. Per Nathan Trevallion, quindi, si preannuncia un nuovo giorno di festa da trascorrere in solitaria, ad eccezione di una sola ora di tempo da trascorrere insieme ai figli il 1° gennaio e alla moglie Catherine Birmingham, secondo le disposizioni del tribunale. "Questi bambini come possono spiegare a se stessi l’improvvisa eradicazione?", si domanda il nuovo consulente psichiatrico della famiglia, Tonino Cantelmi.

Il Capodanno di Nathan

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da TgCom24 Nathan Trevallion trascorrerà da solo il Capodanno.

Per il 1° gennaio, infatti, è previsto un incontro di una singola ora presso la casa famiglia di Vasto, dove troverà la moglie Catherine Birmingham e i tre figli.

Si tratterebbe di un incontro nell’ordinario orario delle visite, circostanza che – riferisce il notiziario Mediaset – lascia Nathan in uno stato di frustrazione che lo porta a trincerarsi dietro il silenzio stampa.

A Natale, invece, la famiglia nel bosco si è riunita dalle 10 alle 12:30.

Il parere del consulente della famiglia nel bosco

Interpellato da TgCom24 Tonino Cantelmi, il consulente psichiatrico della famiglia nel bosco, si domanda, nel rispetto della "buona intenzione del tribunale" di operare nella tutela dei tre figli, in che modo i piccoli "possono spiegare a se stessi l’improvvisa eradicazione" e "il non vedere il padre che è sempre stato affettuoso e presente".

Catherine Birmingham può vedere i bambini "soltanto in alcuni momenti contingentati", una serie di misure che "demolisce le figure genitoriali affettuose, presenti, vicine", sostiene Cantelmi.

Verso la contro perizia psichica

A tal proposito il nuovo consulente della famiglia nel bosco si occuperà di condurre una contro perizia psichica che affiancherà quella redatta dall’esperto nominato dal tribunale, poi avrà 120 giorni di tempo per compilare la sua relazione. Questi accertamenti verranno conclusi entro i prossimi quattro mesi e si rivelano un passo decisivo per le prossime decisioni del tribunale dei minori.

Nel frattempo l’avvocata e tutrice Maria Luisa Palladino ha proposto al sindaco di Palmoli (Chieti), Giuseppe Masciulli, un percorso di recupero educativo e culturale presso l’istituto comprensivo Castiglione Messer Marino-Carunchio destinato ai tre bambini. La bimba di 8 anni, ad esempio, "non sillaba le lettere, non mette insieme i numeri e non ha raggiunto ancora la fase lessicale".