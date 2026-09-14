Famiglia nel bosco, perché l'avvocato Simone Pillon ha chiesto "massimo riserbo sulla settimana dei bambini"
I tre bambini della famiglia nel bosco inizieranno la scuola pubblica a Vasto. L'avvocato Pillon chiede alla stampa di non cercarli né riprenderli
Sono giorni delicati per i tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco: dopo il percorso di homeschooling ai quali sono stati abituati finora, i due gemelli inizieranno la seconda elementare e la sorella maggiore la quarta in una scuola pubblica di Vasto. Per questo l’avvocato Simone Pillon, legale della famiglia, ha rivolto un appello alla stampa chiedendo il “massimo riserbo”.
- Famiglia nel bosco, l'avvocato Pillon chiede riserbo
- Le lezioni a scuola
- Reclamo contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni
Famiglia nel bosco, l’avvocato Pillon chiede riserbo
Il passaggio alla scuola pubblica, con altri bambini, è delicato. L’avvocato Pillon punta a proteggere i bambini dalla curiosità di media e persone comuni.
“È intenzione dei genitori mantenere e chiedere il massimo riserbo circa gli impegni di questa settimana dei bambini, per evitare di aggiungere stress a stress”, ha chiesto Pillon.
Che ha aggiunto: “Per questa ragione invitiamo gli organi di stampa a evitare ogni ricerca, inseguimento, ripresa di ciò che i piccoli e i loro familiari faranno in questi giorni. Siamo certi che comprenderete”.
La famiglia intanto è tornata a Palmoli nella casa messa a disposizione dall’Amministrazione comunale, alla periferia del paese. In casa è prevista la possibilità di trascorrere alcune ore fra genitori e figli. A scuola, a Vasto, l’inizio delle lezioni per i tre bambini è previsto per mercoledì 16 settembre.
Le lezioni a scuola
Secondo quanto riferito dall’Ansa, i bambini frequenteranno le lezioni la mattina, così da poter trascorrere tempo con i genitori nel pomeriggio.
Per evitare traumi ai piccoli, l’inserimento scolastico dovrebbe essere graduale, come riporta ChietiToday. L’inserimento dovrebbe avvenire sotto il monitoraggio della Neuropsichiatria infantile di Vasto-Lanciano-Chieti.
In base all’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, nei primi giorni di scuola i bambini potrebbero dunque trascorrere qualche ora con i genitori, per poi rientrare nella struttura di accoglienza.
Gli incontri infrasettimanali dovrebbero avvenire alla presenza di un educatore. Il fine settimana potrebbe essere trascorso con mamma e papà, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera.
Reclamo contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni
Alcuni giorni fa, l’avvocato Pillon ha depositato alla Corte d’Appello un reclamo contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni.
Nel documento, di quasi 70 pagine, il legale contesta, tra le altre cose, la mancata valutazione dei rischi per la salute legati alla permanenza fuori dalla famiglia e quella che definisce una limitazione del diritto dei genitori all’istruzione e all’educazione.
Pillon chiede dunque l’immediato rientro dei bambini a casa e l’ammissione dell’homeschooling, con un progetto educativo affidato a due insegnanti indicati dal Comune.