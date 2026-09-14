Famiglia nel bosco, perché l'avvocato Simone Pillon ha chiesto "massimo riserbo sulla settimana dei bambini"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sono giorni delicati per i tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco: dopo il percorso di homeschooling ai quali sono stati abituati finora, i due gemelli inizieranno la seconda elementare e la sorella maggiore la quarta in una scuola pubblica di Vasto. Per questo l’avvocato Simone Pillon, legale della famiglia, ha rivolto un appello alla stampa chiedendo il “massimo riserbo”.

Famiglia nel bosco, l’avvocato Pillon chiede riserbo

Il passaggio alla scuola pubblica, con altri bambini, è delicato. L’avvocato Pillon punta a proteggere i bambini dalla curiosità di media e persone comuni.

“È intenzione dei genitori mantenere e chiedere il massimo riserbo circa gli impegni di questa settimana dei bambini, per evitare di aggiungere stress a stress”, ha chiesto Pillon.

ANSA

Che ha aggiunto: “Per questa ragione invitiamo gli organi di stampa a evitare ogni ricerca, inseguimento, ripresa di ciò che i piccoli e i loro familiari faranno in questi giorni. Siamo certi che comprenderete”.

La famiglia intanto è tornata a Palmoli nella casa messa a disposizione dall’Amministrazione comunale, alla periferia del paese. In casa è prevista la possibilità di trascorrere alcune ore fra genitori e figli. A scuola, a Vasto, l’inizio delle lezioni per i tre bambini è previsto per mercoledì 16 settembre.

Le lezioni a scuola

Secondo quanto riferito dall’Ansa, i bambini frequenteranno le lezioni la mattina, così da poter trascorrere tempo con i genitori nel pomeriggio.

Per evitare traumi ai piccoli, l’inserimento scolastico dovrebbe essere graduale, come riporta ChietiToday. L’inserimento dovrebbe avvenire sotto il monitoraggio della Neuropsichiatria infantile di Vasto-Lanciano-Chieti.

In base all’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, nei primi giorni di scuola i bambini potrebbero dunque trascorrere qualche ora con i genitori, per poi rientrare nella struttura di accoglienza.

Gli incontri infrasettimanali dovrebbero avvenire alla presenza di un educatore. Il fine settimana potrebbe essere trascorso con mamma e papà, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera.

Reclamo contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni

Alcuni giorni fa, l’avvocato Pillon ha depositato alla Corte d’Appello un reclamo contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni.

Nel documento, di quasi 70 pagine, il legale contesta, tra le altre cose, la mancata valutazione dei rischi per la salute legati alla permanenza fuori dalla famiglia e quella che definisce una limitazione del diritto dei genitori all’istruzione e all’educazione.

Pillon chiede dunque l’immediato rientro dei bambini a casa e l’ammissione dell’homeschooling, con un progetto educativo affidato a due insegnanti indicati dal Comune.