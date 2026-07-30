Famiglia nel bosco, perché Nathan e Catherine non pagheranno più le bollette quando andranno nella nuova casa

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La nuova casa della famiglia nel bosco rispetterà le direttive green date da Nathan e Catherine all’architetto. L’abitazione sorgerà di fianco alla casa in pietra originaria, ma questa volta rispetterà tutte le normative edilizie, a cominciare dalla presenza di un bagno e dell’impianto elettrico. Inoltre, essendo una casa autosufficiente dal punto di vista energetico, le bollette saranno azzerate, a eccezione di quella dell’acqua.

Famiglia nel bosco, la casa voluta da Nathan e Catherine

Fin dall’inizio la volontà di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della famiglia nel bosco, era quella di vivere nel rispetto della natura. La loro prima casa nel bosco di Palmoli lo dimostra.

Ma quella stessa abitazione, a causa delle numerose mancanze, era stata tra i motivi dell’allontanamento dei figli deciso dalle autorità. La nuova casa, che verrà costruita di fianco alla vecchia, avrà invece tutti i criteri di una casa moderna e, inoltre, sarà super green.

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La nuova casa della famiglia nel bosco a basso impatto energetico

A spiegarlo è stata Maria Mascarucci, architetta specializzata in costruzioni ecosostenibili, intervistata da Fanpage.it. In attesa della decisione del tribunale sull’eventuale ricongiungimento della famiglia nel bosco, il progetto per la nuova casa prosegue e l’inizio del cantiere è previsto a settembre con consegna dei lavori entro circa sei mesi.

La nuova casa della famiglia nel bosco sarà una costruzione da 66 metri quadrati con due camere da letto, una cucina-soggiorno e una serra adibita a stanza ricreativa per i bambini. Nel rispetto delle richieste di Catherine e Nathan, la casa sarà minimal e per quanto possibile priva di plastica o materiali sintetici da costruzione.

Come prima, la casa verrà riscaldata solo con un camino e avrà una cucina a legna, ma per mantenere costante la temperatura interna la struttura in legno avrà delle tamponature esterne in blocchi di canapa.

Famiglia nel bosco, la nuova casa avrà bagno e corrente elettrica

A differenza del vecchio casolare della famiglia nel bosco, la nuova casa avrà un bagno (non collegato alla rete fognaria, come molte case di campagna, ma a una fossa biologica) e avrà l’impianto elettrico.

Trattandosi di un’abitazione a basso impatto ambientale, la corrente verrà prodotta con pannelli fotovoltaici, che quindi andranno ad azzerare le bollette ad esclusione di quella per l’acqua. L’obiettivo, ha spiegato Mascarucci, è realizzare una casa energeticamente autosufficiente secondo quanto desiderato da Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.

Per regolare al meglio la temperatura interna verrà usato un sistema chiamato comfort termo-igrometrico, basato su materiali che assorbono e rilasciano l’umidità in maniera passiva. I materiali usati, ha proseguito Mascarucci, costano di più rispetto a quelli soliti solamente perché se ne usano di meno e quindi ne vengono prodotti di meno.