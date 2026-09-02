Famiglia nel bosco, percorso di Nathan e Catherine "incompiuto" per i giudici: c'è pericolo di condizionamento

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Sono emersi nuovi aspetti legati alla decisione del Tribunale di procedere a un ricongiungimento della famiglia nel bosco “a tappe”: il percorso compiuto da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham dopo la separazione dai loro tre figli sarebbe “incompiuto” per i giudici e ci sarebbe il pericolo di condizionamento.

Cosa è emerso sull’ordinanza dei giudici sulla famiglia nel bosco

Il percorso “psicoeducativo” compiuto da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham per il recupero delle competenze genitoriali è ancora “incompiuto“: lo si legge nell’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila sulla famiglia nel bosco, come riportato da Il Centro.

I giudici, pur ritenendo possibile il ricongiungimento della famiglia, prevedono un processo per gradi, a partire dall’inserimento dei tre bambini nella scuola pubblica.

Catherine e Nathan avrebbero mostrato “determinazione nell’intento di preservare i figli dai condizionamenti che deriverebbero loro dalla interazione con minori e adulti che non seguono e non attuano i principi sui quali basano le loro scelte di vita”.

L’ordinanza richiama anche il rischio di condizionamento da parte della mamma nei confronti dei figli.

Nelle relazioni non sarebbero segnalati “cambiamenti rispetto alla tendenza della madre nel denigrare l’operato degli educatori”, con Catherine che avrebbe richiesto che questi siano allontanati “durante gli incontri protetti, nonostante le fosse già stato chiesto in più occasioni di evitare tali atteggiamenti e pretese in presenza dei figli”. Il risultato di ciò è che condizionerebbe “inequivocabilmente l’atteggiamento e il comportamento dei bambini nei confronti di persone con le quali hanno instaurato in questi mesi un rapporto fatto di fiducia e vicinanza affettiva”.

Cosa prevede il processo di ricongiungimento a tappe

Il tribunale, si legge ancora nell’ordinanza, ha rinviato “la valutazione sull’opportunità di liberalizzare e ampliare la frequentazione tra i minori e la coppia genitoriale all’esito dello stabile inserimento dei minori nelle classi dopo l’inizio dell’anno scolastico”, così da “non turbare l’adattamento dei bambini alla nuova situazione e non alterare con paure e potenziali sensi di colpi nei confronti dei genitori il naturale avvio delle relazioni con i compagni di scuola e con i docenti”.

Sempre secondo i giudici, tuttavia, non appare pregiudizievole “un ampliamento, seppur contenuto, della frequentazione dei genitori presso la loro attuale abitazione, nonché, in conformità del desiderio espresso dai bambini, delle pertinenze dell’abitazione originaria o dei luoghi in cui sono comunque custoditi i loro animali”.

Martedì 1° settembre l’avvocato Simone Pillon, che assiste Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, aveva spiegato che l’ordinanza prevede “un progressivo riavvicinamento dei minori alla famiglia con rientri diurni immediati a Palmoli e, a partire da ottobre, con pernotti in famiglia nel fine settimana“.

Lo stesso Pillon ha preannunciato un reclamo contro l’ordinanza a causa dei “tempi non chiari” sull’effettivo e completo ricongiungimento della famiglia nel bosco. “L’unica scadenza fissata è quella del 30 ottobre“, dopo della quale “il Tribunale si è riservato di decidere”.

Quale scuola frequenteranno i bimbi della famiglia nel bosco

Stando a quanto rivelato da La Repubblica, per i tre figli della famiglia nel bosco probabilmente verrà scelto un istituto scolastico di Vasto, dove i bambini vivono dal 20 novembre scorso in una struttura di accoglienza.

La scuola di Palmoli, vicino all’abitazione dove vivono i genitori, e quella di Castiglione Messer Marino, sarebbero ritenute troppo lontane.

Pillon: “L’ordinanza ha abbattuto Nathan e Catherine”

Proprio a La Repubblica, l’avvocato Simone Pillon ha riferito la reazione di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham all’ordinanza: “Li ha abbattuti. Credevano che aver ceduto sulla scuola pubblica sarebbe stato sufficiente per riavere i figli a casa, ma quando ho comunicato la decisione dei giudici hanno mostrato segni di cedimento“.