Famiglia nel bosco, perizia psichiatrica conferma incapacità genitoriale di Nathan e Catherine

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La perizia psichiatrica gela le speranze di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della famiglia del bosco di Palmoli. L’attesa perizia firmata dalla psicologa Simona Ceccoli è stata depositata al Tribunale per i minorenni dell’Aquila e conferma l’incapacità genitoriale della coppia anglo-australiana. Nei colloqui i due hanno mostrato “competenze inadeguate”, si legge nel documento, che si conclude con il parere negativo della consulente del tribunale al ricongiungimento dei tre bambini con i genitori. Tonino Cantelmi, psichiatra e consulente della famiglia, ha parlato di “elaborato tanto logorroico quanto incosistente”.

Famiglia nel bosco, depositata la perizia psichiatrica

È stata depositata lunedì 27 aprile al Tribunale per i minorenni dell’Aquila la perizia psichiatrica disposta dal giudice su Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della famiglia del bosco.

Un atto atteso, un passaggio fondamentale per le speranze di una riunificazione dei genitori con i tre bambini, attualmente ospitati in una casa famiglia a Vasto.

ANSA

La perizia firmata dalla psicologa Simona Ceccoli, consulente nominata dal tribunale, è però negativa per la coppia.

Perizia conferma incapacità genitoriale di Nathan e Catherine

Come riporta LaPresse, la perizia psichiatrica ha confermato l’incapacità genitoriale della coppia anglo-australiana.

Secondo l’esperta, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion hanno mostrato competenze inadeguate e fragilità profonde che hanno portato a una “immaturità neuropsicologica” dei tre bambini.

Nei genitori della famiglia nel bosco non mancano determinazione ed energia, ma “hanno tratti di personalità che potrebbero incidere sulle capacità genitoriali in funzione dei bisogni evolutivi dei minori”.

Nei colloqui avuti con la psicologa, riferisce Repubblica, i genitori hanno mostrato “competenze attualmente inadeguate“, seppur “suscettibili di recupero”.

La perizia si chiude con un parere negativo alla riunificazione familiare: “La richiesta di immediato ricongiungimento familiare o di affido esclusivo al padre appare priva di fondamento clinico e giuridico”.

Il percorso suggerito per la famiglia nel bosco

Nella perizia, la psichiatra suggerisce il mantenimento dei tre bambini nella struttura protetta di Vasto (Chieti), dove sono ospitati dal 20 novembre scorso.

E indica un percorso di accompagnamento graduale che potrebbe portare al ritorno dei bimbi con i genitori.

Un progetto che prevede che la coppia accetti un “supporto psico-educativo” e si trasferisca nella casa offerta dal Comune di Palmoli.

Il percorso suggerito prevede un periodo di osservazione e la graduale estensione degli incontri tra genitori e figli, anche fuori dalla casa famiglia.

Al termine di questo periodo, se non ci saranno controindicazioni, sarà possibile il ricongiungimento familiare, affiancato da un “intervento educativo domiciliare”.

La reazione di Tonino Cantelmi: “Elaborato inconsistente”

Tonino Cantelmi, psichiatra e consulente dei genitori, ai microfoni di LaPresse ha parlato di una perzia “unilaterale, tanto logorroica quanto inconsistente, con una bibliografia ferma al secolo scorso, forse alla laurea della Ctu, caratterizzato da errori metodologici macroscopici e che contestiamo nel merito”

Dopo la perizia della collega Simona Ceccoli, Cantelmi ha ricordato che “in passato ho già detto che ero perplesso soprattutto, ma non solo, per quanto riguarda i test” e che “ora, come previsto dalle norme, integreremo questo elaborato con le nostre note. Abbiamo 20 giorni di tempo, ma le inconsistenze sono talmente macroscopiche che ne basteranno molto meno”.

Infine, lo psichiatra ha citato “l’unica valutazione completa effettuata sui minori in relazione ai genitori”, che “è quella della neuropsichiatria della Asl di Vasto”, la quale – a suo dire – “contraddice totalmente l’elaborato peritale e conferma tutte le nostre osservazioni. Ovviamente la Ctu, come tutto il sistema, ha ignorato sistematicamente tutte le voci dissonanti”.

L’appello di Michela Vittoria Brambilla

Dopo la notizia dell’esito della perizia, Michela Vittoria Brambilla ha pubblicato un video dei social rivolto “a tutti i soggetti che si troveranno a dover decidere” sul destino dei figli.

La deputata di Noi Moderati, che pochi giorni fa ha ospitato Nathan Trevallion e Catherine Birmingham alla Camera, è anche presidente della Commissione parlamentare Infanzia: “Rivolgo questo appello a tutte le istituzioni coinvolte: non avrò pace finché questa famiglia non sarà riunita, finché questi meravigliosi bambini non potranno tornare alla loro vita, alla loro mamma, al loro papà, alle loro cose, alla loro casa, ai loro animali, alla loro realtà, che è una bella realtà”.

E ancora: “Vi prego, non persistiamo in un palese errore. Questa Famiglia andava accompagnata, non devastata: sono persone meravigliose, aiutiamole a ritrovare la serenità e soprattutto aiutiamo questi tre bambini che oggi soffrono. Così si rispetta il principio del superiore interesse del minore. Mettete da parte tutto ciò che è stato fino ad oggi e considerate ciò che suggerisce il vostro cuore, oltre, naturalmente, al buon senso e a tutte le evidenze che parlano di bambini amati. I figli si portano via ai genitori quando sono vittime di violenza, diretta o assistita, non quando ci sono tanto amore e tanta serenità”.

Nel video anche i genitori: “Vogliamo che i nostri bambini ritornino a casa”, le parole di Nathan.

“Il più presto possibile, per loro”, ha aggiunto Catherine.